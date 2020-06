Kamerunac se titulom oprostio od Nemačke, čeka se Zvezda!

Košarkaši berlinske Albe upisali su trijumf i u drugom meču velikog finala, u prvom su slavili sa 88:65, dok su u revanšu savladali ekipu Ludvisburga sa 75:74.



Ludvisburg je bolje otvorio utakmicu, poveli su sa 9:5, ali je onda ekipa iz Berlina "ubacila u drugu".



Dolaze Aitovi puleni do preokreta i do viška od 10 poena do prvog odlaska na odmor.



U drugom kvartalu održavaju prednost i na poluvreme odlaze sa viškom od sedam poena, u trećoj deonici ponovo "dodaju gas" i stiču 13 poena prednosti.



Ipak, nije se ekipa Ludvisburga predavala, pa je serijom 10:0 prišla na minus od samo pola koša na oko minut i po do kraja.



Alba ipak odbija nalet rivala i dolazi do drugog trijumfa, a tako i do titule prvaka Nemačke za sezonu 2019/20.





Pobednički sastav su sa po 14 poena predvodili Gifaj i Hermanson, 13 je dodao Markus Erikson, dok je odličan bio i Lendri Noko sa 12 poena, četiri skoka, dve ukradene lopte i jednom asistencijom.