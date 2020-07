Fenerbahče će izgledati znatno drugačije sledeće sezone, najviše zbog promene na klupi jer je umesto Željka Obradovića stigao Igor Kokoškov. Ipak, biće promena i u igračkom kadru i to velikih, a jedan od onih koji su otišli jeste i Nikola Kalinić.



Sada se srpski košarkaš oprostio od Fenera.



"Tražili sve sve, dao sam vam više od toga!



Hvala svima, saigračima, navijačima, trenerima, zaposlenima, ljudima na ulicama Istanbula, hvala svima!



Bilo je dobrih i loših trenutaka, pohvala i dobrih komentara, kao i onih loših, kritika… Hvala i za to! Napravili ste me boljim igračem i boljim čovekom!



Za sve uspehe i za sve neuspehe, za dobra vremena, suze i emocije... Bila je ovo paklena vožnja", napisao je Nikola Kalinić na društvenim mrežama.