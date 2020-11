Kakva noć za Pokuševskog! Najboljeplasirani Srbin na draftu posle Miličića!

Košarkaš Olimpijakosa Aleksej Pokuševski draftovan je noćas kao 17. pik od strane Oklahoma Tandera!





Srpski krilni centar (214 cm) koji će u decembru napuniti tek 19 godina, postao je tako najmlađi košarkaš na noćašnjem NBA draftu, ali i najboljeplasirani srpski košarkaš na posle Darka Miličića, koji je 2003. godine biran sa druge pozicije. Ujedno, Pokuševski je nadmašio Nikolu Milutinova, 26. pika sa drafta 2015. godine.





Oklahoma je bila uporna da se domogne Pokuševskog, kog je najpre izabrala Minesota sa 17. pozicije, ali je Oklahoma odmah trejdovala Rikija Rubija u Minesotu i dala joj još dva pika (25. i 28.) kako bi dobila mladog Srbina.









Posle svega, Pokuševski je izneo svoje impresije u razgovoru za RTS . Ne treba ni isticati koliko je ovaj supertalentovani momak srećan.





''Impresije su za sada fantastične, a s obzirom da smo umorni i da su one pomešane, verujem da će biti još bolje kada se prespava i kad se probudimo sutra, da će biti sve bolje u glavi pošto je sada još uvek burno.



To da li ću igrati u NBA u sledećoj sezoni zavisi od mene i toga kako se pokažem na prvim treninzima i kako budem napredovao na početku sezone. Tim koji me je uzeo ima dosta poveranja u mene. To su pokazali kako su me uzeli tokom drafta i koje igrače su trejdovali zbog mene i jako sam srećan zbog toga'', izjavio je Pokuševski.