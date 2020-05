Kakva je to reprezentacija bila, Stojaković se priseća i ne može da veruje!

Predrag Stojaković je bio gost FIBA, govorio je o Evrobasketu 2001. godine. Te godine pod vođstvom Svetislava Pešića reprezentacija Jugoslavije je briljirala kao niko do tada na EP, svaki tim je savladan ubedljivo, a nije bilo neizvesnosti ni u finalnom meču sa Turskom.



"Već je prošlo skoro 20 godina! Ali kada razmišljam o 2001. godini, razmišljam o tome koliko smo bili dominantni i superiorni, žedni i gladni da se vratimo posle debakla na Letnjim olimpijskim igrama 2000. godine", rekao je za sajt FIBA Predrag Stojaković, MVP tog takmičenja.



Reprezentacija Jugoslavije je bila popunjena na svim pozicijama i svaki igrač je bio nosilac igre u svom timu. Peđa je bio predvodnik u napadu, tada je bio u zenitu svoje karijere.



"Naš tim je bio zaista jak, zaista dubok. Nisam siguran da čak mogu i da nazovem klupu istinskom klupom, jer govorimo o momcima koji su bili glavni protagonisti u svojim klubovima, koji su igrali na zaista visokim nivoima profesionalne košarke, tako da smo imali dobar balans sa našom ekipom sa trenerom Svetislavom Pešićem kao dirigentom našeg orkestra" rekao je on.



Peđa je bio izvrstan na prvenstvu, imao je u proseku 23 poena po meču. U finalu je takođe bio fantastičan, a imao je i dobra "leđa" u vidu Vlada Šćepanovića.



"To sam rekao o igračima uloga koji zapravo nisu igrači uloga, već kao igrači visokog nivoa i nosioci u svojim klubovima. Šćepo je svoju priliku odlično iskoristio u startnoj postavi, Dejan Bodiroga je prihvatio ulogu šestog čoveka, Saša Obradović je bio plej veteran koji nam je pružao puno mirnoće kad nam je to trebalo... Trebali smo samo da tim dobijemo kroz tranziciju od zlatnih generacija do nečeg novog, ali smo sa velikom podrškom starijih momaka i ogromnom motivacijom kod svih postali veoma izbalansiran sastav", kaže on.