Kako su Voriorsi mogli da upropaste sve i pre nego što je počelo...

Golden Stejt Voriorsi su obeležili novu eru NBA lige, u poslednjih pet godina su bili potpuno dominantni, ali su i pre osvojenog prstena 2015. godine menjali ligu svojim "smol-bolom" i svima stavljali do znanja da se spremaju za najveće domete.



Ipak, sve je moglo da bude potpuno drugačije, da su na početku protekle dekade sproveli jedan trejd u delo.



Naime, generalni menadžer Voriorsa Bob Majers hteo je da u Ouklend 2011. godine dovede Krisa Pola.



Tada je bilo jasno da je CP3 na izlaznim vratima Hornetsa, pa su "Ratnici" videli svoju priliku. Bili su spremni da ponude "Spleš" braću, Stefa Karija i Kleja Tompsona!



Kako stoji u knjizi Itana Štrausa "Pobednička mašina" o zlatnoj generaciji Golden Stejta, uprava je u više navrata pokušala da trejduje Karija, ali su to umalo i uspeli da urade kada su pregovarali sa Nju Orleansom.



Ipak, Kris Pol je istakao da mu ne pada na pamet da igra za Voriorse, koji su u tom trenutku važili za jednu od slabijih ekipa u NBA i čitav trejd je propao.



Jasno u ovom trenutku takva vrsta razmene deluje sumanuto, ali tada je delovalo sasvim logično za Golden Stejt, Kari je bio u senci Monte Elisa, Tompson je igrao svoju ruki sezonu, dok je Pol bio jedna od najvećih zvezda u ligi.



Do razmene na kraju nije došlo, jasno je da se "Ratnici" ipak ne kaju.









Suvišno je pričati o Karijevom usponu u prethodnih deset godina, izrastao je u jednog od najboljih igrača na planeti, prema mnogima u najboljeg šutera svih vremena, Tompson je praktično njegova desna ruka, još jedan briljantan šuter, nakon Karija verovatno i najbolji u ligi.





Golden Stejt je osvojio tri prstena sa "Spleš" braćom, Kris Pol još uvek čeka na veliko finale.