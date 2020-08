Kako Sakramento može do plej-ofa? Ovo je put!

Sakramento je ostao u životu zahvaljujući Bogdanu Bogdanoviću, ubacio je 35 poena u pobedi nad Pelikansima koji su direktan protivnik za ulazak u plej-of.



Cilj je to osmo mesto, tamo je trenutno Memfis sa 32 pobede i 37 poraza, 31 pobedu ima Portland, a San Antonio, Finiks, Pelikansi i Kingsi imaju 29 pobeda.



U međusobnim duelima Kingsi imaju bolji skor od Grizlisa (3-1), sa Pelikansima imaju 1-1 i igraće još jedan meč, sa San Antonijom imaju negativan skor, sa Finiksom imaju 2-2, baš kao i sa Portlandom.



Dakle, moguće je.



Sa kim igraju do kraja?



Imaju još četiri meča, dakle, mogu najviše da imaju 33 pobede. Slede mečevi protiv Bruklina, Hjustona, Nju Orleansa i Lejkersa.



Memfis igra do kraja protiv Oklahome, Toronta, Bostona i Milvokija, dakle, veoma težak raspored i teško da je u makar jednoj utakmici favorit ovaj tim koji je u velikoj seriji poraza.



San Antonio igra protiv Jute, Pelikansa u direktnom okršaju, Hjustona i ponovo protiv Jute.



Pelikansi igraju protiv Vašingtona, San Antonija, Sakramenta i Orlanda, imaju možda i najlakši raspored.



Finiks sada igra protiv Indijane, slede utakmice protiv Majamija, Oklahome, Filadelfije i Dalasa.



Portland igra protiv Denvera, Klipersa, Filadelfije, Dalasa i Bruklina do kraja.









Računica Sakramenta je jasna, za osmo mesto je potrebno da dođu do svih pobeda, Memfis ne sme da pređe jednu pobedu u preostala četiri susreta, dok ostali moraju biti poraženi makar jednom.



Moguće?



Sa ovakvim Bogdanom...