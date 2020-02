Kako je Željko podigao Fener iz mrtvih - Prvi trofej za ekipu iz Istanbula ove sezone!

Košarkaši Fenerbahčea su osvajači Kupa Turske za sezonu 2019/20, kako su u finalu slavili protiv Darušafake sa 74:71 (13:11, 17:19, 17:18, 27:23).



Tvrdo je bilo od samog starta, Fener dobija prvi kvartal sa samo dva poena viška, da bi do velikog odmora Dačka neutralisala taj minus.



Slična priča i u trećem kvartalu, Darušafaka čak uspeva i da ode na poslednji odmor sa pola koša prednosti.



Ipak, Fener je brzo stigao do preokreta, neizvesno je bilo do samog kraja, gledali smo rezultatsku klackalicu sve do poslednjeg minuta, Fener je uspeo da napravi višak od četiri poena, ali je usledila trojka Dačke.



Sigrni su ipak Obradovićevi puleni do kraja bili sa penala, pa su uspeli da sačuvaju višak poena i da slave.



U pobedničkom sastavu su se istakli Slukas, De Kolo i Datome sa po 15 poena, odličan je bio i Nikola Kalinić sa 12 poena, 10 je dodao Jan Veseli.



U ekipi Darušafake su se više od pola poena postarala trojica igrača, 20 je ubacio Džoni Hemilton, imao je i 10 skokova, pratili su ga Ozdemiroglu i Kolson sa po 13 poena.



Setimo se samo kako su u prvom delu sezone košarkaši Fenera imali velikih problema, gubili su redom u Evroligi, bilo je i priča da ima problema i u svlačionici, turski mediji su javljali da će Obradovića na klupi ekipe naslediti Ufuk Saridža, ali je iskusni srpski stručnjak bio strpljiv, marljivo je radio i sada se domogao i prvog trofeja u sezoni.