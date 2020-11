Kako je Partizan postao težak za gledanje i ko je lek?

Odlazak Andree Trinkijerija iz Partizana značio je i novi početak crno-belih koji nije dobar.



Ekipa Partizana je doživela i treći poraz u ABA ligi, nakon što su Borac i Budućnost slavili u Beogradu, bolji od tima koji su vodili do sada Vlado Šćepanović i Milivoje Lazić bila je i Igokea u Laktašima posle produžetka.



Kako je izgledao Partizan?



Mnogi će reći da fali Jaramaz, donekle i Mozli, a većina će istaći - trenera.



Hemije je manje nego prošle sezone, a dokaz za to mogu biti i - izgubljene lopte u Laktašima.



Ukupno 23(?!) u Laktašima, od toga Mika 6, Veličković 4, Zagorac 3... Samo trojica igrača u ekipi nisu imala izgubljenu loptu, a to su Mekintajer, Angola (koji je igrao 4 minuta) i Trifunović (koji je igrao 9 minuta).



Teško je bilo navijačima za gledanje, očigledno da je napravljena greška postavljanjem manje iskusnog Šćepanovića na klupu, pa sada svi sa nestrpljenjem čekamo nekog ko će doneti lek za izlečenje ovakvog Partizana...



Ko bi to mogao biti?



Sašo Filipovski, Aleksandar Džikić, pa i Vlada Jovanović se pominju kao moguće rešenje, s tim što je bilo priče da je Filipovski odustao nakon što je saznao za mišljenje pojedinih navijača koji su ostavili i venac ispred klupskih prostorija.



Uglavnom, mora se brzo reagovati kako ovo mučenje ne bi potrajalo.



Koga vi vidite kao najbolje rešenje?