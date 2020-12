Kako će se Mega suprotstaviti Partizanu?

Košarkaši Mege sutra gostuju Partizanu u utakmici desetog kola ABA lige.





"Radi se o veoma dobrom timu koji je zbog povreda i izostanka veoma važnih igrača imao rezultatsku krizu. Povratak povređenih igrača doneo je bolje rezultate tako da posle poslednje utakmice u Evrokupu i matematički su obezbedili prolazak u Top 16 fazu. Sašo (Filipovski) kao veoma dobar i iskusan trener je za kratko vreme uspeo da konsoliduje ekipu i u većini mečeva da iz njih izvuče maksimum", rekao je Jovanović, prenosi klub.



Izabranici Vladimira Jovanovića sa sedam pobeda iz odigranih devet utakmica drže trenutno drugo mesto na tabeli, dok je Partizan peti sa četiri pobede i pet poraza.



"Sigurno da trenutnim skorom u ABA ligi nisu zadovoljni i pored dva tesna poraza u poslednja dva kola, daće sve od sebe da se vrate na pobednički kolosek. Partizan je kvalitetan tim, na svim pozicijama je popunjen odličnim igračima i vođen je od trenera koji zna da izvuče najbolje iz njih", rekao je Jovanović.



"Mi moramo da budemo spremni da pariramo njihovoj kontakt igri i njihovim telima, što će biti preduslov za dobru utakmicu s naše strane. Ovo su utakmice koje mnogo znače za moje igrače jer se kroz njih ubrzano sazreva", dodao je on.

Krilni centar Mege Marko Simonović rekao je da Partizan nije počeo sezonu kako je planirao, ali je istakao da je to vrlo iskusna ekipa koja "ima plan da se bori za trofeje".



"Za nas je to jedan veliki izazov i spremamo sa da dočekamo tu utakmicu maksimalno fokusirani i spremni. Neće biti nimalo lako, ali mi smo tim koji je pokazao da može da igra sa svima tako da verujem da ćemo to pokazati i u subotu", rekao je Simonović.



Utakmica Partizan - Mega igra se sutra od 19.00 u Hali sportova "Ranko Žeravica".