Kako će izgledati Obradovićeva Zvezda, kakva je obećanja dobio?

Saša Obradović je kao igrač ostavio veliki trag u Crvenoj zvezdi pre više od četvrt veka, sada je došlo vreme da i kao trener pokaže svoje kvalitete u klubu koji najviše voli.





Pre dva dana je i zvanično promovisan na mesto šefa struke Crvene zvezde, odmah posle odlaska Dragana Šakote, a danas je u razgovoru za Jutarnji program TV Prva otkrio kako protiču njegovi prvi dani u novoj ulozi.







''Ovaj period nije zamišljen da se radi na nekoj prevelikoj taktici i filozofiji igre, više je to održavanje forme. Meni lično je najvažnije da upoznam te ljude, da se vidimo licem u lice i da popričam sa svima njima.





Svake godine su postojala predviđanja i ja ne mogu da pobegnem od toga da sam se i nadao da će se to desiti. Zvezda je počela da raste i kao klub i kao organizacija i stvorili su se svi mogući uslovi za povratak. Ranije su me ugovorne obaveze prema klubovima sprečavale, sada to nije bila prepreka'', istakao je Obradović.





Na komentar da možda donekle ipak pripada ''staroj školi'' trenera sa prostora bivše Jugoslavije, Obradović je konstatovao:





''Ja mogu da se pohvalim da sam sa najvećima sarađivao i kao igrač, i kao trener. To iskustvo može da se koristi, iako se vreme dosta promenilo. Ja volim igrače koji su profesionalni i na terenu nego i van terena, a onda je i hemija da se ostvari što bolji rezultat lako ostvarljiva'', objasnio je Obradović.





Ono što navijače Crvene zvezde sada najviše zanima jeste kako će izgledati ekipa za narednu sezonu. Prvi čovek kluba Nebojša Čović je u više navrata prethodnih dana isticao slogan ''kupujmo domaće'', Obradović nema ništa protiv, ali očekuje i kvalitetne strance u ekipi.

''To je uvek koncept. Mislim da treba da bude dobra kombinacija stranaca i domaćih igrača. Evroliga je zahtevno takmičenje. Osim fizičkih, potrebne su i psihičke pripreme, kako bi bio kompetitivan sa ostalim evropskim ekipama.





Evroliga je uvek izazov, vreme će pokazati, ali mislim da sam spreman. Petnaest godina sam već u ovom poslu, igračka karijera je daleko iza mene. Imam i obećanja da će to biti ekipa koja će imati dobar prezent u Evroligi, tako da jedva čekam da počne'', zaključio je Obradović.