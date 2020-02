Kada je Lukas poslednji put igrao košarku i hoće li zaigrati za Zvezdu?

Zvezda je nedavno obelodanila da je sa američkim plejmejkerom Kalinom Lukasom potpisan ugovor do kraja sezone.



Amerikanac je danas prisustvovao utakmici u "Štark Areni" između "crveno-belih" i moskovskog CSKA, koji je pripao gostima.



Ipak, on još uvek neće moći da pomogne svojim novim saigračima, kako mora da odradi još neke testove, što je potvrdio i trener Zvezde Dragan Šakota.



"Za nekoliko dana ćemo znati više, mora da odradi još neke testove", kratko je rekao iskusni stručnjak.



Bivši igrač Detroita je poslednji angažman imao pre devet meseci i to u razvojnoj ligi, a izgleda da šef struke srpskog šampiona nije imao tu informaciju.



"Nama je rekao da je igrao.



Dugo traje ova tema oko dovođenja plejmejkera. Kada smo došli u cajtnot za dovođenje igrača, koji bi bio bekap Lorencu, nije bilo igrača na tržištu. Ostali su na tržištu samo on i možda još jedan igrač koji je više dvojka nego jedinica, što već imamo u timu.



Ne kažem da je dobro spreman, ali za neke minute kada bi nam bio potreban u završnici sezone može da bude koristan. Videli ste, ako nemaš pravog kreatora, onda trpe svi. Od Stratosa, do centara.



Treninzi su za nas misaona imenica, u poslednja dva dana smo malo trenirali posle jednog emotivnog događaja i onog poraza u Kupu. Falio nam je jedan igrač u rotaciji, doveli smo ga, a onda izgubili dvojicu", pojasnio je Dragan Šakota.