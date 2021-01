Najbolji košarkaš Crvene zvezde mts ove sezone jeste Džordan Lojd, pridošlica iz Valensije i igrač od koga dosta toga zavisi u igri srpskog evroligaša.



I on je bio jedan od igrača koji su pogođeni koronavirusom, pa je propustio par mečeva Crvene zvezde i to baš u trenutku kada je usledila smena trenera, pa još uvek čekamo njegovu utakmicu kod Dejana Radonjića.



Kada će se to desiti?



Neće ni večeras, iako je na poslednjem testiranju bio negativan, Zvezda će na Zadar morati bez njega.



Ipak, izvesno je da će zaigrati protiv Fenerbahčea u Beogradu u narednom meču Evrolige koji je zakazan za 7. januar.