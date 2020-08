Kad zagusti - Jokić! Nova sjajna partija, a "Ludi Srbin" ga uporedio sa legendom!

Jokic showing off his range with three straight triples 🔥 pic.twitter.com/78Bv4bB42s — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 5, 2020

Nova pobeda Denver Nagetsa, slavlje protiv San Antonija sa 132:126.Denver je na startu nametnuo sjajan ritam, pre svega zbog sjajnog početka Majkla Portera.Poveli su sa 12 poena razlike, ali su nakon toga forsirali za tri poena, ali ne bez razloga, često su bili usamljeni i San Antonio je imao dosta sreće kada je smanjivao rezultat.U drugoj četvrtini San Antonio je i poveo, praktično smo gledali rezultatsku klackalicu do kraja poluvremena.U prvih 24 minuta Jokić bez mnogo prostora da uputi šut, odlično je čuvan, više je razigravao svoje saigrače koji su neretko promašivali iz otvorenih pozicija.San Antonio je krenuo odlučno početkom drugog poluvremena i stigli su do 71:62.Jokić je proigrao sjajno u trećoj deonici, baš kada je San Antonio uhvatio najveći zalet. Očas posla je zajedno sa Majklom Porterom Džuniorom spustio na samo -2 (74:72).Jokić je trojkom smanjio na 80:79, a potom još jednom za uzvik "trojka" od strane američkog komentatora i rezultat 82:82. Nije se zaustavio, pogodio je novu trojku, treću uzastopnu za manje od dva minuta, ali Denver nikako nije uspevao da pređe u prednost sve do samog kraja treće četvrtine.Denver je imao tri poena prednosti nakon trojke Grenta, a isto je uradio fantastični Porter za +6.Jokićevim ulaskom u poslednjoj deonici prednost je nastavila da raste, bilo je 110:101, ali se San Antonio nije dao tako lako. Jokićevim poenima Denver stiže do 116:109 na dva i po minuta do kraja, a Porter je bio taj koji je na dve asistencije Jokića pogodio dva polaganja i rešio sve nedoumice.