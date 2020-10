Kad se Partizan razgoropadi - Venecija zbrisana sa parketa!

Nakon dva početna poraza u sezoni od Huventuda i iznenađujuće od Borca iz Čačka, danas je u Hali sportova "Ranko Žeravica" savladana ekipa Venecije koju mnogi predstavljaju kao jednog od favorita za osvajanje Evrokupa.Partizan je sjajnom igrom u trećoj četvrtini i generalno u drugom poluvremenu slavio sa 95:73.Prvo poluvreme nije bilo najsjajnije. Ekipa Vlada Šćepanovića je igrala solidno prvu četvrtinu, uglavnom je napade završavao Ognjen Jaramaz, a odličan je bio i Kodi Miler-Mekintajer koji je dirigovao napadom crno-belih.Ipak, gosti su nametali svoj ritam, pa su nakon svojih serija vodili i sa maksimalnih +5 u drugoj četvrtini.Partizan je preko pomenute dvojice uspevao da smanji zaostatak, ne i da preokrene.Ni na samom početku drugog poluvremena nismo mogli da zamislimo bolju igru Partizana, ali je sve pokrenuto nakon poena Nemanje Gordića kada su crno-beli poveli sa 48:47. Usledila je trojka Jaramaza, Rašon Tomas je proigrao kao Lebron, postigao je 14 poena za kratko vreme, a Miler-Mekintajer je svojim poenima doneo Partizanu neverovatnih 17 poena razlike.Trojka Pejdža na startu poslednje deonice je verovatno značila i krah Venecije, bilo je tada plus 20, a prednost je nastavila da raste i nakon toga.Gosti su postigli svega 4 poena za prvih sedam minuta poslednjeg kvartala, Ćerela je prekinuo sve trojkom na 3 minuta do kraja utakmice.Pokušali su košarkaši Partizana i da pređu 100 poena do kraja utakmice, ali nije im pošlo za rukom.Svakako, veliko zadovoljstvo nakon dva poraza na startu sezone, već sada se lakše diše.