Kad Miško potvrdi, to je definitivno! Oglasio se i igrač posle završenog transfera!

Košarkaški klub Mega potvrdio je danas da će dosadašnji plejmejker tog kluba Jovan Novak nastaviti karijeru u Španiji pošto je potpisao ugovor sa Fuenlabradom.







"Iskren da budem osećanja su mi pomešana. Srećan sam zbog prilike da nastavim karijeru u najjačoj ligi u Evropi, a pomalo i tužan što napuštam Megu. Neopisiva energija koju pružaju momci iz ekipe, trener Vlade i stručni štab, zaista je posebna. Sjajno sam se osećao u ovom timu", rekao je Novak, prenosi klub.



On je naveo da je zahvalan klubu na pruženoj šansi i veri u njega i njegovu igru.



"Verujem da će Mega nastaviti da niže uspehe kao i do sada, tome se nadamo svi zajedno. Puno uspeha im želim u nastavku sezone i hvala im na svemu još jednom", rekao je Novak.



Novak je po drugi put zaigrao u dresu Mege kada je krajem oktobra potpisao ugovor sa klubom. On je u proseku beležio 6,4 poena, 3,6 skokova i 5,5 asistencija.



Seniorsku karijeru je počeo 2012. godine u Vršcu, a pored Mege u sezoni 2016/17, nastupao je još za Radnički iz Kragujevca, Vojvodinu, Turov (Poljska), Metalac, MKS Dabrova Gornica (Poljska) i Miteldojčer (Nemačka).



Sa juniorskom reprezentacijom Srbije je 2013. godine osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina a naredne godine sa mladom reprezentacijom i bronzu na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.



