Jovanović pred Split: Energija mora biti na najvišem nivou

Trener košarkaša Mege Vladimir Jovanović rekao je danas da je jako teško igrati prvu utakmicu posle pauze i dodao da energija njegove ekipe protiv Splita mora biti na najvišem nivou ako žele da upišu novu pobedu.







"Poslednjih mesec dana smo imali problem da se kompletiramo. Na trenažni proces je uticao i FIBA prozor. Bez obzira što smo bili 15 dana bez utakmice, opet zbog obaveza igrača sa reprezentacijom nismo mogli da budemo svi na okupu. Iz svega navedenog je jasno da je jako teško igrati prvu utakmicu posle pauze", rekao je Jovanović, prenosi klub.



Košarkaši Mege sutra dočekuju Split u utakmici devetog kola ABA lige.



Izabranici Vladimira Jovanovića sa šest pobeda iz osam odigranih utakmica trenutno drže drugo mesto na tabeli, a utakmica protiv Splita biće prilika da dodju do četvrte uzastopne pobede. S druge strane, Split je na sedmom mestu sa tri pobede i pet poraza.



"Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu protiv Splita koji je pokazao kvalitet u dosadašnjem toku ABA lige. Imaju puno talentovanih mladih igrača, ali i iskusnih koji imaju duži staž igranja u regionalnom takmičenju. Igraju dobru košarku i naša energija mora biti na najvišem nivou ako želimo da im se suprotstavimo na pravi način i dodjemo do nove pobede", rekao je Jovanović.



Ove dve ekipe se nisu do sada sastajale u ABA ligi.



Krilo Mege Marko Kljajević je istakao da veruje da njegova ekipa može da nastavi pobedničku seriju.



"Očekuje nas jako zahtevna utakmica sa neugodnom ekipom Splita koja ove godine pruža izuzetno kvalitetne partije protiv ekipa koje su u samom vrhu lige", rekao je Kljajević.



"Što se nas tiče, u dobroj smo seriji, iskoristili smo prethodnu nedelju za kvalitetan trening tako da dočekujemo ekipu Splita motivisani i u dobroj formi. Ako se budemo pridržavali plana i primene rada sa treninga, verujem da možemo da nastavimo pobedničku seriju", dodao je on.



Utakmica Mega - Split igra se sutra od 12.00 u Hali sportova "Ranko Žeravica".