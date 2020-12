Jovanović pred Cedevita Olimpiju: "Ključ mora biti u našoj odbrani"

"Cedevita Olimpija je jako dobar tim koji je sastavljen od iskusnih igrača sa ovih prostora koji imaju iskustva igranja ABA lige, ali i evropskih takmičenja...Sigurno je da imaju ambicije da ostvare dobre rezultate u svim takmičenjima u kojima učestvuju i trenutno su dobro kotirani i u ABA ligi i u Evrokupu", rekao je Jovanović, prenosi klub.



Košarkaši Mege u subotu, 2. januara, dočekuju Cedevita Olimpiju u utakmici 13. kola ABA lige.



Izabranici trenera Jovanovića se nalaze u odličnoj formi sa šest pobeda u poslednjih sedam mečeva. Mega je trenutno na drugom mestu sa skorom 9/3, dok Cedevita Olimpija ima šest pobeda i tri poraza uz tri utakmice manje.



Jovanović je naveo da njegovu ekipu očekuje jako zahtevna utakmica.



"Cedevita Olimpija je odlična napadačka ekipa koja jako dobro trči i šutira iz svih pozicija, posebno za tri poena. Ključ utakmice mora biti u našoj odbrani i da pokušamo koncentracijom tokom svih 40 minuta da zaustavimo taj njihov šut za tri poena, koji je jedno od njihovih najvećih oružja", rekao je Jovanović.







Kapiten Mege Milenko Tepić je rekao da Cedevita Olimpija igra dobro cele sezone i da će njegova ekipa morati da odigra na najvišem nivou ako želi da dodje do pozitivnog ishoda.



"Napadački su možda i najbolji tim regionalnog takmičenja popunjen kvalitetnim igračima na svim pozicijama. Tačno se zna ko šta radi u timu, odlično su vodjeni sa klupe i jedni su od glavnih favorita za plasman u plej-of ABA lige. Očekuje nas jako teška utakmica i moraćemo da odigramo na najvišem nivou ako želimo da dodjemo do pozitivnog ishoda", rekao je Tepić.



"Svesni smo njihovih kvaliteta, ali ćemo pokušati da iskoristimo sve naše prednosti kako bismo došli do pobede. Verujem da ćemo uspeti i protiv ovako kvalitetnog protivnika dobrom igrom da pokažemo da naši dobri rezultati nisu slučajnost i da se sa razlogom nalazimo tu gde smo sad", dodao je on.



Utakmica Mega - Cedevita Olimpija igra se u subotu, 2. januara, od 19.00 u Hali sportova "Ranko Žeravica".