Jovanović o šansama košarkašica na EP: "Čeka nas teško leto..."

Košarkašice Srbije u februaru 2020. godine pred domaćom publikom u Beogradu obezbedile su kartu za Olimpijske igre u Tokiju, a na kraju pandemijske godine izboren je i nastup na Evropskom prvenstvu u Španiji i Francuskoj ovog leta.



"Prvi cilj smo ispunili plasmanom na Olimpijske igre, a kasnije i na Evropsko prvenstvo. Drago mi je što smo nastavile kontinuitet učešća na velikim takmičenja i srećna sam što sam deo ove generacije", rekla je Jovanović Tanjugu.



U FIBA balonu u Istanbulu pobedama protiv Litvanije i Turske, kao i kasnijom odlukom FIBA da diskvalifikuje Albanijiu, Srbija je pre poslednjeg prozora potvrdila plasman na peto uzastopno EP.



"Baš sam o tome pričala sa svojim roditeljima, jer ja godine ne brojim kalendarski nego po tim takmičenjima. Pet puta uzastopno na EP, stvarno zvuči mnogo", rekla je Jovanović koja se osvrnula i na uslove igranja u ovoj specifičnoj sezoni.



"Meni najviše nedostaju navijači, jer je sport bez publike totalno drugačiji. Verujem da svi sportisti drugačije doživljavaju pune tribne i sada ovu situaciju. Taj balon je specifičan, jer si pozicioniran na jednom mestu. Mislim da nam je to samo pomoglo da sve više koncentrišemo na košarku i na ono što je bio glavni cilj i zbog čega smo došli u Istanbul. Idemo opet u februaru tamo, s obzirom na to da smo se kvalifikovali mislim da će biti drugačiji sastav".



Još jedno naporno leto biće pred izabranicama Marine Maljković, koje će u periodu od mesec dana prvo braniti evropsku bronzu, a potom i olimpijsku.



"Biće teško, ne znamo kako će usmeriti lige s obzirom da je EP već u junu. Verujem da će pripreme početi u maju i biće to jedan težak period. Pored SP, to su dva najveća i najjača takmičenja. Biće to jedan Marinin specifičan rad, ali na to smo navikle. Tu smo godinama i najbitnije je da sve devojke budu zdrave. Kako kaže selektorka, mi smo već u godinama, moramo da vodimo računa o sebi i zdravlju, a da sve ostalo prepustimo stručnom štabu", kazala je Jovanović.