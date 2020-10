Još zaraženih u Evroligi, sprema li se "mehur"?

Pisali smo juče, Himki i Zenit imaju košarkaše koji su zaraženi koronavirusom, ista situacija je i sa moskovskim CSKA, na COVID 19 pozitivni su i trener Barselone Jasikevičijus i njegov asistent, kao i centar Žalgirisa Žofri Lovernj.



Sada je otkriveno da je još jedan košarkaš Zenita zaražen, u pitanju je centar Arturas Gudaitis, koji nije sinoć nastupio u pobedi protiv Barselone.



Najpre nisu bili objašnjeni razlozi njegovog odsustva iz ekipe, ali je sada jasno da je meč propustio zbog koronavirusa.



Dakle, iz dana u da dobijamo informacije da su igrači zaraženi koronavirusom, pa se postavlja pitanje da li će Evroliga aktivirati svoj famozni "plan B"?



U pitanju je igranje u tzv. "mehuru", Evroliga je pripremnim turnirima u Kaunasu i Valensiji praktično testirala tu mogućnost, po četiri tima igrala su na dve lokacije, utisak je da bi se u slučaju da se čelni ljudi takmičenja odluče za turnir zatvorenog tipa igralo u ovim dvoranama u Litvaniji i Španiji, u kojima bi igralo po devet ekipa.



Ipak, to bi značilo da ekipe iz elitnog takmičenja neko vreme neće moći da igraju mečeve u svojim nacionalnim i regionalnim šampionatima, Crvena zvezda recimo ne bi mogla da igra ABA ligu jer bi njeni igrači bili zatvoreni u Kaunasu ili Valensiji.



Nadajmo se da čelnici EL imaju plan i za to, tačnije da su već razradili takvu mogućnost sa savezima zemalja koje imaju svoje predstavnike u elitnom takmičenju ili sa čelnicima regionalnih liga (VTB i ABA).



U svakom slučaju, ako bi se Evroliga podelila na dve grupe od po devet ekipa, regularni deo sezone bi mogao daleko brže da se završi, pa bi ekipe mogle naknadno da odigraju mečeve u svojim nacionalnim i regionalnim šampionatima, a onda bi verovatno nastupio plej-of elitnog takmičenja, uz nadu da će se do tada situacija sa koronavirusom srediti i da bi u doigravanju možda i publika mogla da se vrati na tribine.



Videćemo da li će Evroliga posegnuti za ovakvim drastičnim rešenjem, sličan model je u NBA ligi savršeno funkcionisao, nije bilo zaraženih, a stiglo se bez problema i do pete utakmice velikog finala.