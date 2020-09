Još jedno odlaganje NBA lige, kada kreće nova sezona?

Nova sezona u košarkaškoj NBA ligi neće početi pre 25. decembra, obavestili su danas čelnici lige upravni odbor, prenosi američki portal "The Athletic".Start nove sezona u najjačoj košarkaškoj ligi prvobitno je planiran za 1. decembar, ali kako se navodi to se neće desiti pre Božića.Kako se dodaje, NBA će takođe pomeriti i draft za 2020.godinu, koji je trebalo da se održi u junu, ali je zbog pandemije korona virusa pomeren na 16. oktobar, a potom na 18. novembar.Pomeranjem drafta sa oktobra na novembar, NBA i sindikat igrača imaće će vremena za unošenje nekih amandmana u kolektivni ugovor i dogovore oko plata za sezonu 2020/21, prenosi ESPN.Aktuelna sezona u NBA, koja je zbog pandemije korona virusa bila prekinuta od marta do jula, trenutno se nalazi u završnoj fazi.