Još jedna liga se igra, ponovo problemi sa Evroligom?

Nemci su odlučili da se košarkaška sezona završi turnirom koji će igrati prvih 10 ekipa, a sada je slična odluka doneta i u Izraelu.



Njihov šampionat nastaviće se 20. juna, odlučeno je na sastanku upravnog odbora Viner lige.



Od 17. maja će svi igrači ući u dvonedeljni karantin. Kada on bude gotovo (31. maja), počeće treninzi i očekuje se da se sezona (od 22. kola) nastavi 20. juna.



Nakon toga igraće se četvrtfinala na dve pobede i potom fajnal for, koji je zakazan za poslednju nedelju jula.



Tu nastaje problem sa Evroligom, koja planira da takmičenje okonča na jednoj lokaciji, vrlo moguće u Beogradu, od četvrtog do 26. jula.



Utakmice će se igrati u dvoranama klubova, bez prisustva publike, svaki tim će igrati dve utakmice nedeljno.



Makabi je prvi na tabeli sa skorom 19-2, prati ga Hapoel Jerusalim sa 17-4.