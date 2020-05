Još jedna legenda vidi veliku nepravdu prema Partizanu, ABA liga ga posebno razbesnela!

Teški dani za sve koji navijaju za Partizan, posle najnpvijih odluka o poništenju košarkaške sezone.







Miroslav Berić u razgovoru za '' Priznaje to i naš proslavljeni košarkaš i legenda Partizanau razgovoru za '' Žurnal ''.





''Nije lako biti navijač Partizana sada. Mada je bilo uživanje pratiti klub kroz ovu sezonu koja je bila baš dobra. Sve je išlo ka Evroligi...'', ističe Berić.





Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije smatra da je Evroliga trebalo da ima više razumevanja za situaciju u ABA ligi.





''Od svih učesnika Evrolige, jedino je problematično pitanje ko dolazi iz ABA lige. Sve ostalo je bilo očigledno. Uz sve te licence, znali smo da će zbog sponzora igrati i Zenit, da iz Nemačke nema ko drugi da igra nego Alba i Bajern... Samo je ABA liga bila upitna. I to moglo je nekako drugačije da se reši. Sa te strane, Partizanu je učinjena nepravda'', naglašava Berić.





On dalje ocenjuje i da se ne može Partizanov slučaj porediti sa situacijom u kojoj je Efes bio pre prekida sezone.





''Čujem kako kažu da eto ni Efes nije mogao da bude proglašen za šampiona Evrolige, iako je bio prvi. Ali, to nije isto poređenje. Ovde je veliki ulog. Svi znamo koliko je ekipama iz ABA lige važno da igraju u Evroligi. Svi se jako bore za to, iz mnogo razloga. A što je važnije, u Evroligi su i te kako svesni toga.



Moralo je to da se reši na terenu. Jeste, ima i to da ekipe sada nisu na okupu, ali tu je i Partizan opet na gubitku. Uostalom, prekid je došao kada su crno-beli bili u najboljoj formi. Kada su u dva takmičenja imali otvoren put do Evrolige'', podseća Berić.





Međutim, još više je razočaran oklevanjem ABA lige da donese konačnu odluku, jer smatra da nije trebalo čekati da Evroliga kaže svoje, pa da se onda jednostavno samo ''prepiše'' ta odluka.



-

-

''Čemu služi predsedništvo ABA?! Morao je da postoji stav Jadranske lige, pa da onda Bertomeu kaže da ili ne. Naravno, on bi rekao ono što odgovara Evroligi. Ali, mora da postoji neki legitimitet.







ABA liga je morala da ima neki stav pre ovog sastanka Evrolige'', uverava Berić, uz ocenu da je sezona mogla da se završi i kao turnir četiri ekipe, koji bi dao predstavnika ABA lige sledeće sezone u Evroligi.