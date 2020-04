Još jedan! Zvezda Fenera ne bi nastavak Evrolige!

Hoće li doći do nastavka Evrolige još uvek niko ne zna, pa ni čelnici ovog takmičenja.



Pandemija diktira kalendar takmičenja, a u Evroligi je veliki problem i oko ugovora košarkaša, o čemu je govorio Miško Ražnatović.



"Već mesec dana nema ništa od košarke. Teško će doći do nastavka. Najbolje bi bilo da prestanemo da razmišljamo o tome i da se pripremamo za novu sezonu. Najvažnije je zdravlje", rekao je De Kolo.



Pored toga, on je komentarisao i našeg trenera i nekadašnjeg selektora Jugoslavije Želimira Obradovića.



"On je mnogo toga uradio i želi da nastavi da osvaja trofeje. Nekada izgleda ludo i viče na nas, ali sve je to za dobrobit tima", rekao je Francuz.