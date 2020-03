Još jedan glas za Partizanovu titulu: ''Volim Partizan, vratio bih se ako me pozovu!''

Sve je izvesnije da ni narednog meseca neće biti uslova za sportska takmičenja, a ukoliko to zaista bude tako, onda će čelni ljudi ABA lige morati da donesu rešenje o raspletu sezone 2019/20.





Što pauza duže traje, sve jače ''miriše'' na dve opcije - ili da se administrativnim putem proglasi šampion, na osnovu postignutih rezultata do prekida takmičenja, ili da se sezona poništi i da za ovu sezonu i nemamo šampiona.





To su, otprilike dve vrste stavova koje imamo priliku da vidimo u medijima.





Najnoviji stav izneo je košarkaš Mornara

Najnoviji stav izneo je košarkaš Mornara, inače bivši igrač Partizana. U razgovoru za '' Novosti '', on se, očekivano, založio da se Partizanu prizna titula na osnovu do sada postignutih rezultata.





''Ako ne bude moglo normalno da se nastavi, onda je fer da titula pripadne Partizanu, koji je zaslužio da bude prvi i da obezbedi Evroligu'', objašnjava Luković.

I ne samo što je igrao u Partizanu, nego je i od malih nogu navijač crno-belih, a to je i ovom prilikom potvrdio.





''Priznajem da volim Partizan od prvog dana života. Moj otac Ljubisav je bio pomoćni trener Dušku Vujoševiću, verovatno je od njega prešla ta ljubav na mene, brata i sestru, baš kao i ljubav ka košarci.







Vratio bih se da me pozovu, to je jače od svega. Bio sam tu u sezoni 2016-2017, imao ugovor na dve godine, ali su mi preko leta rekli da nema mesta više za mene. Baš me je to tad pogodilo...







Prešao sam u Mornar i možda odigrao najbolju utakmicu u karijeri za pobedu protiv Partizana (26, 10-9 za dva, 8 sk, 2 as, indeks 40 za 25 minuta). Mislim da su shvatili da su pogrešili što su me precrtali'', poručio je Luković.

Foto: Mornar/Media Pro