Još jedan "glas" sa Jadrana - ABA da "svira kraj", Partizan šampion?!

Nakon što je to učinio prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović, sada je i trener košarkaša Igokee Dragan Bajić izjavio da nema dileme u vezi sa tim ko će biti novi šampiona ABA lige.



On je pristalica toga da se šampioni u regionalnom i ostalim takmičenjima, proglase na osnovu trenutnog plasmana.



Bajić je pozdravio odluku da se suspenduje ABA liga kako bi se zaštitili učesnici takmičenja, i Partizanu "dodelio" titulu.



"Gledajući na svu sitaciju kako neke zemlje donose odluke o prekidima prvenstava i donošenju odluka o šampionu na osnovu tabele, ja očekujem da se to desiti i u ABA ligi i u Ligi BiH. Moja pretpostavka je da svaka liga ima pravilnik za ovakve nepredviđene situacije. U ABA ligi je kristalno jasno sve pred poslednje kolo osim možda tog četvrtog mesta ili baraža za opstanak", rekao je Bajić za portal Košarka 24.



On je potom svoje stavove obrazložio na primerima drugih liga.



"To mislim i za Ligu BiH. Dve pobede bežimo prvom pratiocu i tu je dosta čista situacija. Ne zato što smo mi prvi, ali smatram da u ovoj situaciji ne znajući kad će biti nastavak da bi to bilo najbolje. Moje mišljenje je da lige treba prekinuti i na osnovu trenutnog plasmana proglasiti pobednike", zaključio je Bajić.