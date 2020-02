Jokiću "petica", imao i pomoć VAR-a! Bogdan pogađa za nadu Kingsa, Lebron protiv Zajona, sudar divova!

🙌🏀 Y LeBron James nos sigue alegrando las mañanas con partidazos así a sus 35 años:

40 Puntos

8 Rebotes

6 Asistenciaspic.twitter.com/iHFWPBAASR — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 26, 2020

U ovakvom stanju Detroit je bio lak plen za Denver, Nagetsi su sa pola gasa dobili slabog rivala, odmorili ključne igrače što je svakako važno u ovom delu sezone. Nikola Jokić je pogodio pet šuteva, dodao isto toliko slobodnih bacanja, izgubio pet lopti, imao pet skokova, sve u znaku "petice". Imao je i četiri asistencije i isto toliko ukradenih lopti, meč je završio sa 16 poena. Džerami Grant je iskoristio šansu sa klupe, brojao do 29, rekord karijere.Denver je inače kompletan, Jokić ne pamti kad neko nije bio povređen."Ako ostanemo na okupu, baš smo dobri", kaže Srbin. Inače, videli smo i "VAR", Meloun je iskoristio "čelendž" kod navodnog Jokićevog faula u napadu, gledale snimak i preinačile odluku.Stef Kari se vraća za vikend, nedovoljno brzo da Kingsi ne iskoriste situaciju, slavili su u San Francisku, 17 poena Bogdanovića, Bjelica se baš ispromašivao, dao jedno bacanje, ali je imao pet asistencija i tri uhvaćene lopte. Ovo je treća pobeda posle Ol-Stara, deveta u trinaest mečeva. Stvari sada izgledalu bolje, ali realno, i dalje su daleko od podviga, Memfis im beži četiri pobede, a ispred njih su Portland, Pelikansi i Sparsi.Za Voriorse ništa novo, sedmi poraz u nizu u novoj dvorani.Brendon Ingram je ubacio 34 poena bivšem klubu, ali se na Entoni Dejvis radovao protiv nekadašnjih saigrača. Lejkersi su savladali Pelikanse, Dejvis je ubacio 21 poen, imao 14 skokova čak 6 blokada, zatvorio je reket, Lebron je pogađao čitave večeri 40 poena, mala demonstracija moći, mada je i njegov naslednik Zajon odigrao odlično, 29 poena, doduše 13 sa linije penala. Lebron ga je pohvalio, kaže da ima neverovatne predispozicije. Lejkersi su inače sva tri puta ove sezone tukli Pelikanse.Džejson Tejtum je ubacio 36 poena, Boston je slavio u Oregonu, teško ide bez Lilarda, Oklahoma se namučila u Čikagu, ispustila +24, ali na kraju nekako isčupala pobedu, Šreder je odigrao odlično u defanzivi, dodao i 21 poen, od toga devet u poslednjem periodu. Galinari je ubacio 24 poena, Bulsi su imali šanse u poslednjih minut i po, na kraju je Lavin šutirao sa sirenom i promašio, pa su se gosti radovali.Stigli smo i do derbija. Milvoki je pobedio preko granice, srušio kanadsku tvrđavu, Adetokumbo je dao 19 poena, imao isto toliko skokova, 8 asistencija i3 blokade. Vodeći tim lige je spustio šampiona na 97 poena, koliko energije imaju videlo se baš u ovom meču, veče pre toga su igrali produžetak u prestonici. Ovo je tek drugi poraz Kanađana u 18 mečeva, a poslednji put su kod kuće izgubili 12. januara protiv San Antonija.Promašivali su sve, uspeli u jednom trenutku serijom 7:0 da priprete, ali kratko je trajalo. Inače vodili su u prvom poluvremenu, čak u sa 11 razlike, ali su Baksi do kraja druge četvrtine istopili prednost. Toronto je šutnuo 50 trojki, rekord franšize, dali su 18, ali je jedini Siakam imao solidne procente, ostali su promašivali u seriji.Domnantasu Sabonisu je asistencija falila za tripl-dabl, ubacio je 21 poen, imao 15 skokova, Pejsersi nalaze formu, treća pobeda u četiri meča.