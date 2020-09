Jokiću krivo, situacija bi trebalo da je drugačija, ali zna se šta je najvažnije!

Košarkaši Denver Nagetsa uzvratili su favorizovanim Los Anđeles Lejkersa u finalnoj seriji zapadne konferencije.Nakon dva uvodna poraza Nikola Jokić i drugovi su stigli do prvog trijumfa, stekli su prednost sredinom druge deonice i nisu je ispuštali do kraja.Za razliku od drugog susreta, u kojem je Jokić umalo odveo Nagetse do pobede nakon preokreta, ovoga puta je Džamal Marej bio taj koji je pogađao sve u poslednjoj četvrtini.", izjavio je Jokić.Nagetsi su drugu utakmicu izgubili sa zvukom sirene, kako je Entoni Dejvis trojkom u poslednjim trenucima preokrenuo rezultat i doneo pobedu Lejkersima.Dakle, jako malo je nedostajalo da danas četa iz Kolorada ima pobedu prednosti.", dodao je Jokić.Utakmica broj četiri na programu je u večeri između četvrtka i petka, tri sata posle ponoći.