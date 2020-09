Jokićeve reči, zašto je Denver "niko i ništa"!

Jokić je nakon plasmana Lejkersa u finale sumirao učinak u plej-of serijama, u prve dve su stigli zaostatak od 3:1, ali u finalu Zapada nisu mogli.



Upitan da prokomentariše činjenicu da je ovaj Denver sastavljen od igrača koji su birani kasnije na draftu ili čak nisu ni draftovani, Jokić je rekao da je to razlog zašto nisu odustajali.



"Možda zbog toga i nismo odustajali. Nismo odustali ni protiv Jute, ni protiv Klipersa. Zato što smo mi niko (i ništa). Mi smo neko ko je puno radio da bude ovde. Neki od nas igraju svoju tek prvu ili drugu sezonu. A kada igrate u finalu Zapada to je veoma velika stvar", rekao je Jokić.



Jokić je imao dosta lepih reči za njegovog saigrača Džamala Mareja koji je izrastao u fantastičnog igrača ovog leta.



"On je neverovatan. Bio je naš lider u ovom plej-ofu. On je borac, takmičar, fantastičan šuter. Igrao je sjajno", rekao je Jokić.