Jokićev Denver se izblamirao sa pojačanjem, kakve veze sa svim ima Miloš Teodosić?

Denver se baš izblamirao sa novim pojačanjem, jednim od najboljih igrača koji su igrali u Evropi, Fakundom Kampacom.



Plejmejker koji je došao glave našoj reprezentaciji na minulom Mundobasketu je prešao u ekipu u kojoj je i srpski as Nikola Jokić, a doček i nije baš najbolji.



Izuzmimo formalnosti od strane Kampaca koji se zahvalio Denveru na pruženoj šansi, desilo se da Denver na dobrodošlici napiše "Dobrodošao, Francisko" (dobro je poznato da je njegovo ime Fakundo), a to nije bilo sve.



Neprijatnost je usledila i kada je Tim Koneli, jedan od čelnika Denvera, došao do reči.



"Dobrodošao Francisko Kampaco. Ovaj 29-godišnji plejmejker je dvostruki šampion Ervolige i trostruki šampion ACB lige. Dobrodošao Francisko!"



Kasnije se ispravio, ali je onda uporedio Kampaca sa Teodosićem što se može svideti samo Kampacu.



"Za one koji nisu upoznati sa Kampacovim stilom, mislite o Milošu Teodosiću, samo sa malo više fizičkih karakteristika", rekao je on.



Kada pomenemo Kampaca i Teodosića, ne možemo da zaboravimo da je argentinski košarkaš povredio srpskog u međusobnom duelu pred Olimpijske igre u Riju 2016. godine, verovatno pokušavajući da dokaže da je bolji košarkaš.