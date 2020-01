Jokićev dabl-dabl nedovoljan protiv razigranih Kavsa, trojkaš Bobi ponovo blistao, Kuzma i Rondo odmenili Dejvisa i LeBrona!

Denver Nagetsi su doživeli neočekivan poraz u svom "Pepsi centru" od Klivlend Kavalirsa.



Ekipa iz Ohaja je u Koloradu upisala drugi vezani trijumf, pre Nagetsa savladali su Pistonse.



Jokić je u poslednjem kvartalu uspeo da preokrene rezultata, iako su Kavsi vodili većim delom susreta, ali nisu Nagetsi imali snage da zadrže prednost i upišu trijumf.



Kavalirse je ovog puta predvodio Kolin Sekston sa 25 poena, odličan i Kevin Lav sa 19 poena i 15 skokova, ruki Garland i Tristan Tompson (13sk) su dodali po 18 poena.



Marej je bio najefikasniji u redovima Denvera sa 24 poena, Jokić je upisao novi dabl-dabl, 19 poena i 12 skokova, dodao je i pet asistencija.







Lejkersi su u Oklahomi gostovali bez Entonija Dejvisa i LeBrona Džejmsa, potonji je zbog prehlade propustio gostovanje, ali su ipak uspeli da slave i to sasvim ubedljivo.



Stvari u svoje ruke preuzeli su Kajl Kuzma i Ražon Rondo, mladi krilni košarkaš je ubacio čak 36 poena, Rondu su dve asistencije nedostajale za tripl-dabl, imao je 21 poen i 12 skokova.



Kod Oklahome su po 24 poena ubacili Gildžus-Aleksender i Galinari.



Hjuston je razbio Minesotu kod kuće sa +30, Hardenu su dve asistencije nedostajale za kvadripl-dabl, ali onaj negativni, kako je imao čak 11 izgubljenih lopti.



Nije to ipak ni najmanje poremetilo Roketse i ugrozilo pobedu protiv Timbervulsa, Harden je meč završio sa 32 poena i 12 skokova, pratio ga je u stopu Vestbruk sa 30 poena i 10 asistencija, mladi Hartenštajn je dodao 17 poena uz 15 skokova, isti košgeterski učinak imao je i Gordon.



U redovima Minesote nije bilo Taunsa, Vigins je podbacio sa 11 poena, najefikasniji Okogi sa 16 poena.



Harden je večeras prešao cifru od 20,000 poena u karijeri.



Džejson Tejtum je ubacio rekord karijere protiv Pelikansa, koje su Seltiksi ostavili na -35.



Ubacili su im 140 poena, vodili su od prvog do poslednjeg minuta, a mladi Tejtum je ubacio 41 poena, pratio ga je Enes Kanter sa 22 poena i 19 skokova.



Kod "Pelikana" 22 poena Frenka Džeksona, dva manje ubacio je ruki Hejs, Lonzu Bolu je asistencija falila za tripl-dabl (10p, 13sk).



Čikago Bulsi su slavili u Detroitu, Zak Levin se ponovo istakao sa 25 poena, kod Pistonsa je najefikasniji bio nekadašnji "bik" Derik Rouz sa 20 poena.



Dalas je savladao Filadelfiju pred svojim navijačima, nova odlična partija Luke Dončića, dva skoka su mu falila za novi tripl-dabl, ubacio je Siksersima 19 poena, imao je i 12 asistencija. Pauel takođe odličan sa 19 poena i 12 skokova, 16 je dodao Fini-Smit.



Boban Marjanović je još jednom na maksimalan način iskoristio svoje minute, ubacio je 12 poena za samo osam minuta na parketu, ponovo je pogodio i trojku.



U ključnim trenucima u poslednjem kvartalu je vezao šest poena i praktično prelomio meč u korist Maveriksa protiv svoje bivše ekipe.











Siksersima je nedostajao Embid, 20 poena je ubacio Heris, po 16 su dodali Ričardson i Al Horford.



Milvoki je nastavio da pobeđuje, slavili su sinoć i u Portlandu, "velika trojka" Baksa je odradila posao, Janis, Midlton i Bledso su ubacili 91 poen, kod Trejl Blejzersa 26 poena Lilarda, 20 Mekoluma i 19 Entonija, ali je ostatak ekipe podbacio, te je ekipa iz Viskonsina upisala i 35. trijumf ove sezone.



Hjuston Roketsi - Minesota 139:109

Boston Seltiksi - Nju Orleans Pelikansi 140:105

Detroit Pistonsi - Čikago Bulsi 99:108

Oklahoma Siti Tander - Los Anđeles Lejkersi 110:125

Dalas Maveriks - Filadelfija 76ersi 109:91

Denver Nagetsi - Klivlend Kavalirsi 103:111

Portland Trejl Blejzersi - Milvoki Baksi 101:122