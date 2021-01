Jokića ne interesuje statistika, Meloun zna šta mu je cilj

Nikola Jokić je odigrao lagan meč sinoć protiv Filadelfije koja je nastupila bez većine igrača, pa su igrali sa samo sedmoricom. Što je najbitnije, igrali su bez Embida, pa je ponovo izostao duel možda i najboljih centara lige.



Srbin je meč završio sa 15 poena, 12 asistencija i 9 skokova, a igrao je samo 29 minuta, u poslednjoj četvrtini nije ni ulazio u igru.



"Ne vidim razlog zašto Nikola na svakoj utakmici ne bi imao tripl-dabl? Imaće minute i mogućnosti za to. Znamo svi da je sjajan u postizanju koševa, izvanredan plejmejker i odličan u skokovaima i mislim da je jedan od malo igrača za koje je realistično reći da može imati prosečno tripl-dabl u jednoj sezoni. Ali znam da to nije Nikolin cilj i da on ne počinje utakmice sa tom idejom, već igra svoju igru i to je ono što nam je potrebno od njega. On definitivno igra na MVP nivou", rekao je Meloun.



Sa druge strane, Jokiću je bila bitna pobeda protiv desetkovane Filadelfije.



"Nije to bitno, bitno je samo da pobedimo. Eto, posle poraza od Dalasa u produžetku idemo sad ’back to back’ Njujork Niksima, pa onda sa Bruklinom koji stvarno igra dobru košarku. Ali dobro smo otvorili ovaj put”, rekao je Jokić.