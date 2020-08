Mislili ste da je počeo plej-of i da to znači da je dosta igranja Nikole Jokića?



Ne, on to radi sa razumevanjem, ponovo je imao pas preko celog terena i to u poslednjoj četvrtini prve utakmice plej-ofa protiv Jute.



I to kad se lomi rezultat, pogledajte ovaj pas!