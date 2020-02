Jokić uzeo "metlu", Bjelica greje nadu Kingsa, Bobi odličan, dvocifren i "Smajli"!

Sakramento je u formi, problem je što je možda kasno za plej of, Badi Hild je ubacio 31 poen, Kingsi su dobili treću u nizu, ali im Memfis osmi tim Zapada beži pet pobeda. Između je još tri tima, jedan od njih i San Antonio koji igra slabo, ima samo pobedu više od Sakramenta.



Bjelica odličan, 15 poena i 6 skokova, Bogdanović je promašivao, samo pet poena, jednu trojku, ali je već pomenuti Badi Hild sve nadoknadio sa devet trojki. Recimo i to da je sledeći meč težak ispit za Sakramento, idu u Milvoki, lideru na noge, tamo nisu pobedili već sedam godina.



Denver je slavio u Arizoni, tandem Marej-Jokić je razbio Sanse, Džamal Marej je ubacio 36 poena, Jokić dodao 23, uz 9 skokova, 6 asistencija, doduše "prodao" je i šest lopti. Denver je počistio Feniks ove sezone, u dobroj su formi, 4 pobede u 5 mečeva, vratio se i Milsap posle više od mesec dana, 12 poena, 11 skokova za 18 minuta. Nagetsima u ponedeljak dolaze Sparsi, dok će Feniks na noge Lejkersima.



Kad smo kod Lejkersa, dobili su u San Francusu, Entoni Dejvis je ubacio 27 poena, Lebron 22, uz 11 asistencija i 8 skokova, nisu ga koštale silne greške koje je napravio. Ohrabrenje za domaćina je debi Viginsa, on je trejdovan za Rasela, u prvom meču za Voriorse, dao je 24 poena, pogodio osam trojki iz deset pokušaja, sjajan je bio Markis Kris sa 26 poena. Mnogo slabiji Golden Stejt, najgori tim lige se dobro držao, ali je kvalitet Lejkersa na kraju presudio.





Posle nekoliko mečeva na parketu se pojavio i Alen Smailagić, bio je zapažen sa 10 poena.





Minesota je takođe izvukla maksimum iz trejda, Taunsu je stigao D'Anđelo Rasel, jedan od najboljih prijatelja, ali on još nije debitovao. Ipak, "Vukovi" su rasturili Kliperse, ubacili im 142 poena, novi igrači Bisli i Huančo Ernangomez su uneli život u letargičnu ekipu. I Džejms Džonson je bio odličan sa klupe, Taunsu je nedostajala asistencija za tripl dabl, 22 poena, 13 skokova. Sa novim igračima stigla je i pobeda, posle 13 poraza u nizu. MekLaflin je nastavio da kiristi minutažu, ubacio je 24 poena i imao 11 asistencija, rekoed karijere. Bisli je napravio prvi dabl-dabl od kada igra u NBA, stvarno, sa četiri nova igrača "Vukovi" se nisu mogli prepoznati. Uz to postavili su klupski rekord od 26 trojki i imali 39 timskih asistencija. Leonard i Pol Džordž su iskombinovali 50 poena za goste, ali njihov tim nije bio ni blizu...



U Kanadi je bilo mnogo neizvesnije, ali je šampiona nastavio da pobeđuje. Stigli su do 14. pobede u nizu, nastavili da popravljaju klupski rekord, nije bilo Lourija, ali su VanFlit sa 29 poena, i Siakam sa 20 doneli pobedu. Kamerunac je pogodio slobodni bacanje koje je presudilo Netsima. Kod Bruklina 37 poena LeVerta su ostali bez nagrade, Netsi ne vole da igraju preko granice, izgubili su deset mečeva u nizu, a od poslednjih 19 utakmica sa Kanađanima dobili su jednu.



Indijana je u krizi, izgubila je kod kuće i od Pelikansa. Džej-Ru Holidfej je ubacio 31 poen, nije bilo Zajona, Holideju nije bio ni potreban. U finišu je sipao poene, 14 u poslednjin nekoliko minuta kada je trojkama okrenuo meč. Za Pejserse ovo je peti poraz u nizu.



Set Kari je sa 26 poena sa klupe dao odlučujuči doprinos pobedi Mavsa u Šarlotu, oni su na 3-3 od kada se povredio Dončić. Odlična rola za Bobija Marjanoviča, 11 poena za oko 13 minuta, 6 skokova za srpskog diva.Klupa Dalasa je sa 54 poena bila razlika, a Set Kari je odigrao sjajno u svom gradu i pred tatom Delom. Stef je često punio Hornetse u Severnoj Karolini, sada je bio red na drugog brata da pred porodicom i prijateljima pokaže šta može. Iz Dalasa su stigle dobre vesti, Luka bi mogao da se vrati pre Ol-Star pauze.



Niksi su dobili u Detroitu, četvrta pobeda u nizu, Pistonsi jasno idu ka lutriji, oslobodili su se Dramondovom ugovora, ali bez njega retko koga će pobediti. Nema Grifina zbog operacije kolena, to nije isti tim koji je počeo sezonu i jasno je da posle trejda idu u period kada će dosta gubiti i praviti novi tim. Zvuči čudno, ali imaju samo dve pobede više od beznadežnih Niksa u čijim redovima je bolji od ostalih bio Rendl. On je pogodio šut koji je prelomio meč, a završio je sa 17 poena i 7 skokova.



Rezultati:



Detroit - Njujork 92:95

Šarlot - Dalas 100:116

Indijana - Nju Orleans 117:124

Toronto - Bruklin 119:118

Minesota - LA Klipers 142:115

Golden Stejt - LA Lejkers 120:125

Feniks - Denver 108:117

Sakramento - San Antonio 122:102