Denver Nagetsi su savladali Indijanu sa 124:116, a Nikola Jokić je bio dobar.



Postigao je 20 poena u drugom poluvremenu, sve ukupno 22, a dodao je 7 skokova.



Da, čudno je što nije imao niti jednu asistenciju, a na pitanje kako je to moguće, odgovorio je u šaljivom tonu.



"Prestaću to da radim, ne cene me... Sigurno ću prestati", rekao je Jokić.



Nagetsi su trenutno drugi na tabeli Zapada iza Lejkersa, a trenutak skor im je 24 pobede i 10 poraza.