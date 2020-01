Jokić srušio favorita za prsten, Guduriću mrvice u petoj vezanoj pobedi Memfisa!

Nakon razočaravajućeg poraza od Kavalirsa, Denver Nagetsi su u svom "Pepsi centru" savladali jedan od najboljih timova lige, LA Kliperse.



Bila je to borba za drugo mesto na Zapadu, ekipa iz Kolorada je slavila i vratila se na poziciju broj dva, imaju isti skor kao četa Doka Riversa (27-12).



Klipersi su dobili prvi kvartal sa 30:29, ali je u drugom Denver ostvario prednost od 14 poena, što se ispostavilo ključnim. Zadržali su prednost u trećoj deonici i na kraju upisali vrednu pobedu.



Nikola Jokić je predvodio pobednički sastav sa 20 poena i čak 15 skokova, Marej je dodao 19 poena, sedmorica dvocifrenih u redovima Nagetsa.



Sa druge strane 30 poena Lenarda, 26 je dodao Lu Vilijams, Harel je postigao 25, kolilko i ostatak ekipe.



Memfis igra sjajno u poslednje vreme, pravo su iznenađenje ove sezone, sada su savladali Golden Stejt Voriorse i to veoma ubedljivo, blistao je Jonas Valančijuna sa 31 poenom i 19 skokova, pratio ga je Džeren Džekson sa 10 poena manje.Gudurić je proveo samo dva minuta na parketu, zabeležio je jednu asistenciju.Sa druge strane usamljen Rasel sa 34 poena, Smailagić za sedam minuta na parketu nije uspeo da se upiše u strelce, uhvatio je tri skoka i ubeležio jedno dodavanje za poene.Kajri Irving se vratio na parket posle dva meseca, predvodio je Netse do ubedljive pobede protiv Atlante.Vodili su košarkaši Bruklina tokom celog susreta, na kraju su slavili sa 22 razlike.Irving je ubacio 21 poen, sa druge strane nije bilo Treja Janga, pa je ruki Kem Rediš bio najefikasniji sa 20 poena.San Antonio je u završnici srušio aktuelne šampiona i to u Kanadi.Imali su Sparsi devet poena viška na oko dva minuta do kraja, ali je usledila serija domaćina 10-0, tri trojke su vezali Lauri, Pauel i Ibaka.Ipak, Belineli trojkom vraća prednost "Mamuzama", DeRozan potom sa dva bacanja donosi i četiri poena viška, pa Laurijeva trojka u finišu nije pomogla Reptorsima, pobeda Popovičeve ekipe u "Er Kanada Centru".DeRozan je sa 25 poena bio najefikasniji u pobedničkom sastavu, kod Toronta 21 poen i 14 skokova Ibake, pola koša manje dodao je Pauel, dok je Lauri upisao 16 poena i 15 asistencija.Finiks je kod kuće bio bolji od Šarlota, istakao se odlični Keli Ubre Džunior sa 25 poena i 15 skokova, kod Hornetsa 24 poena Bejkona, 22 je dodao sjajni Devonte Grejem.Nešto ranije je Bojan Bogdanović predvodio Jutu do pobede protiv Vizardsa, dok su Niksi iznenadili Majami, više u nastavku.