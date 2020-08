Jokić razigravao, "Dizni Dejm" srušio Nagetse, tandem Klipsa nadigrao tandem Dalasa, Lejkersi nemoćni bez LeBrona protiv Hardena, Baksi na čelu!

Milvoki Baksi su predvođeni Adetokumbom i Midltonom savladali Majami sa 130:116, te su tako overili prvo mesto na Istoku pred doigravanje i izvestan duel sa Bruklin Netsima u prvom kolu plej-ofa.



Gubili su na poluvremenu sa čak 17 razlike, ali su potpuno preokrenuli rezultat u poslednjem kvartalu, koji dobijaju sa 38:18, na kraju dolaze i do ubedljivog trijumfa.



Istakao se tandem Midlton-Adetokumbo, obojica su postigli po 33 poena, "Grik frik" je dodao i 12 skokova.



Kod Majamija 21 poen Dankana Robinsona, pola koša manje dodao je Hiro, za Hit nisu nastupili Dragić i Batler.



U istom terminu Finiks je bio ubedljiv protiv Indijane, vodili su Sansi tokom čitavog susreta, na kraju su slavili sa 114:99.



Istakli su se DeAndre Ejton sa 23 poena i 10 skokova, kao i Devin Buker sa 20 poena i 10 asistencija. Vrlo dobar i Šarić sa 16 poena i osam skokova.



Kod Pejsersa 25 poena Brogdona, ručnu je povukao Ti Džej Voren, ovoga puta 16 poena i 11 skokova za bivšeg igrača Sansa.



Nikola Jokić je uputio samo osam šuteva ka košu Portlanda, kada je tako Denver teško dolazi do pobede, nije Nagetsima pomoglo ni to što je Lilard imao svoje veče, pa su Trejl Blejzersi slavili sa 125:115.



Denver je vodio sredinom prve četvrtine, ali je onda kontrolu preuzela ekipa Portlanda, koja je na poluvremenu imala 13 poena viška.



Nisu se ipak predavali Nagetsi, spustili su deficit na svega pet poena pred poslednji odmor, da bi na početku odlučujuće deonice stigli i do preokreta.



Ipak, Lilard i Nurkić su potom preuzeli stvari u svoje ruke, te su obezbedili važnu pobedu Portlandu.



Jokić je pogodio samo tri šuta, završio je meč sa osam poena, ali je imao čak 13 asistencija, najefikasniji u ekipi Denvera je ponovo bio sjajni Majkl Porter Džunior sa 27 poena.



Lilard je bio nezaustavljiv, pogodio je 11 trojki, meč završio sa 45 poena i 12 asistencija.



Pratili su ga Geri Trent Džunior sa 27 i Jusuf Nurkić sa 22 poena.



Klipersi su savladali Dalas sa 126:111.



Rezultatska klackalica u prvom poluvremenu, na veliki odmor se otišlo sa pola koša viška u korist Klipsa.



Uspeli su da steknu svega četiri poena razlike pred poslednji period, tesno je bilo sve do poslednjih par minuta, kada se ekipa iz Los Anđelesa odlepila serijom 9-0.



Porzingis i Dončić ponovo sjajni, 30 poena za Letonca, Slovenac je dodao pola koša manje, ali nije vredelo. Bobi Marjanović je za šest minuta na parketu ubacio dva poena i uhvatio četiri lopte.



Kod Klipersa 29 poena Lenarda, 24 je dodao Pol Džordž, a novu odličnu partiju pružio je Ivica Zubac, hrvatski košarkaš je meč završio sa 21 poenom i 15 skokova.



U poslednjem meču Hjuston je bio bolji od Lejkersa sa 113:97, Vestbruk i LeBron nisu nastupili.



Roketsi su stekli ozbiljniju prednost krajem prve deonice i nisu je ispuštali do kraja meča.



Harden je ubacio čak 39 poena, imao je i 12 asistencija, ali i 10 izgubljenih lopti, pratio ga je Meklmor sa 20 poena.



Kod Lejkersa 21 poen Kuzme, 17 je uz 12 skokova dodao Entoni Dejvis.



Sinoć su i Sakramento Kingsi konačno slavili, uz rekord karijere Bogdana Bogdanovića, više o tome u nastavku.



Sakramento Kingsi - Nju Orleans Pelikansi 140:125

Milvoki Baksi - Majami Hit 130:116

Finiks Sansi - Indijana Pejsersi 114:99

Dalas Maveriksi - LA Klipersi 111:126

Denver Nagetsi - Portland Trejl Blejzersi 115:125

Hjuston Roketsi - LA Lejkersi 113:97