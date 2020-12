Jokić razbio, ali kakav je to bio debi mladog Srbina!

Strašna partija Nikole Jokića nije bila dovoljna, 26 poena, za nešto više od 22 minuta Srbina i najava nove strašne sezone. Imao je i 10 skokova i 5 asistencija, Denver je tesno izgubio od Golden Stejta. Videli smo i debi Kampaca, pojačanje iz Reala je ubacio osam poena, dodao tri asistencije. Jokić je promašio samo dva šuta, bio perfektan sa linije penala, kod Voriorsa, Kari i Obre Džunior na debiju, po 10 poena, Alen Smajlagić je dobio šansu desetak minuta, četiri poena.

Everyone got caught up on the election and pandemic things and forgot Jokic is already a top 15 player of all time

