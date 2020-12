Jokić objasnio statistiku, uzalud sve kad imate očajan ovaj indeks!

Nije baš da su se Nagetsi proslavili na početku nove sezone.



Prvo poraz od Sakramento Kingsa, a sada i od Klipersa sa kojim bi trebalo da vode bitku za što bolju poziciju na Zapadu.



Jokićeve brojke, one najistaknutije (poeni, skokovi i asistencije) su ponovo bile za naklon, ali je bilo i onih koje je istakao Nikola.



"Imao sam najgori plus/minus i što se tiče toga ne znači ništa što sam imao dobru statistiku poena, skokova i asistencija. Kada sam bio na terenu mi smo najviše gubili", ističe Somborac.



Kaže i da ceo tim mora da bude bolji.



"Statistika je moja slika ne znam čega. Moramo da igramo bolje, da se probudimo, više da igramo 'ginemo' i igramo jedan za drugog. To je jedini put do dobre sezone", kaže Jokić.



"Pogađali su 'lude' šuteve, čak 50 odsto u prvom poluvremenu. Naravno, nisu stalno imali teške šuteve, bilo je i lakih. Tako je kako je. Moramo da se držimo zajedno i shvatimo gde grešimo. Moramo prazne i loše minute da svedemo na minimum", rekao je Jokić.