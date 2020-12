Jokić nezadovoljan i pored sjajne partije: "Dekocentrisani smo, moramo čvršće..."

On je nakon meča prokomentarisao podatak da je ekipa Nagetsa izgubila čak 20 lopti.



"Nismo bilo koncentrisani dovoljno, ne znam...Imam utisak da previše pokušavamo određene stvari. Ako je neko otvoren, treba mu dodati loptu, ako je 50-50 i ima igrača na sebi, ne treba dodavati. Mislim da je to glavna stvar", rekao je on.



"Kingsi su bili dobri u prvom delu, od prvog pasa su tražili slobodnog igrača, a mi smo bili statični. Bili smo idealni za igranje, mislim da kolektivno moramo da se krećemo bolje, jer smo im mnogo pomogli tom statičnošću, što se nismo dobro kretali. Što se tiče ovog drugog, to je stvar discipline, moramo da definišemo na koga trena obratiti pažnju pri ulazu, koga možemo zaustaviti... Zajednički napor mora da bude tu kako bi smanjili taj broj poena koje primamo lako."



Denver, kaže Jokić, mora čvršće.



"Možemo da budemo čvršći, jer je trenutno lako igrati protiv nas. Kingsi imaju sve, igrali smo već dva puta sa njima. Klipersi i Hjuston su postizali isto lake poene, moramo da bolje branimo jedan na jedan, da iskoristimo i faulove ako nismo u bonusu, ako nismo koncentrisani na igrača kog pokrivamo. Samo to koncentrisanje na utakmicu će nam pomoći."



