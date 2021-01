Jokić može sve, većina ostalih baš ništa! Pravi Luka Dončić!

So you're saying there's a chance... pic.twitter.com/ZZfbReF5Zn — Denver Nuggets (@nuggets) January 2, 2021

Kris Pol je kao vino, pogodio je sedam sekundi pre kraja, srušio Denver za petu pobedu Sansa u šest mečeva. Doveden je da bude lider, rođeni je pobednik i to je pokazao i noćas. Ejton je ubacio 21 poen, koliko i Pol, Buker je brojao do 22. Na drugoj strani, Jokić je ušao u problem sa penalima, 17 poena, 11 asistencija i 9 skokova, on nastavlja sa veliki brojevima, ali ne vredi, start Denvera je očajan, 1-4. Marej je ubacio 14 od 31 poena u prvoj četvrtini, nije bilo Majkla Portera Džuniora, Kovid protokol je razlog, u izolaciji je sa njim je otišlo dvadesetak poena koje Nagetsi nisu uspeli da nadoknade.br>Atlanta je pre dve večeri izgubila dobijeno u Bruklinu, ali su pokazali da rastu u sjajan tim. Naime, ponovo je odbrana odigrala odličan meč, spustili su Netse na 96 poena, šest igrača je bilo dvocifreno, pa je domaćin morao da se pomiri sa porazom, trećim u četiri meča. Durant je ubacio 28, Kajri 18 poena, daleko od toga da je to dovoljno jer su Houksi imali mnogo raspoloženih igrača, i spustili su rivala na 40% šuta. Bogdanović 9 poena, 2 skoka i asistencija, pogodio je jednu trojku.Luka Dončić je odigrao mnogo bolje nego u prethodnom meču, 27 poena, 14 skokova, Mavsi su dobili Hit iskupili se za poraz od Hornetsa. U prvom poluvremenu Majami je dao samo 31 poen, bio je to uvod u poraz. Batler očajan, zarđao je posle povrede, dva bacanja su bila sve, promašio je šest šuteva iz igre. Nije bilo ni sekunde za Bobija Marjanovića, Dragić kod domaćina 10 poena, 7 asistencija, 5 skokova.Oslabljen Memfis je bez sedam igrača dobio Šarlot, Kajl Anderson je ubacio 18 poena, imao 11 skokova. Hornetsi u jednoj od svojih očajnih večeri, loše su šutirali, doduše LaMelo Bol je sve bolji, ali slaba je to nada jer tim je i ove godine osuđen na u najboljem slučaju prosečnost. Treći pik drafta je inače uz 15 poena imao 6 asistencija.Do prve pobede je stigao Detroit, iznenadili su Boston, Džeremi Grant je ubacio 24 poena, Derik Rouz 17, Džajlen Braun je promašio produžetak u poslednjim sekundama.Milvoki šutira strašno, nakon što su ušli u istoriju protiv Hita sa 29 trojki, za Čikago su im bile potrebne 22, šutirali su blizu 50%. Janis je uz 29 poena, imao 12 skokova i 8 asistencija, dao je i jednu trojku za razliku od istorijskog meča protiv Netsa. Promašio je četiri pokušaja, ali je zato ostavio saigrače na otvorenom šutu, što je bila ideja kouča Badenholcera pre sezone.Vestbruk je odmarao, a Vizardsi su pobedili. Bredli Bil je ubacio 31 poen, od 130 koliko su gosti utrpali Minesoti. Taunsa nije bilo u ekipi "Vukova", izgubili su sva tri meča bez svoje prve zvezde.Lejkersi su okrenuli protiv San Antonija, meč su završili serijom 9:0 i stigli do tesne pobede u Teksasu. Nisu igrali dobro, ali je iskustvo i klasa Lebrona i Dejvisa bilo presudno. Dejvis je završio sa 35 poena i 11 skokova Bron dodao 26 poena, 11 skokova i 10 asistencija, novi tripl-dabl. Juta je slomila Kliperse, Komli je odigrao možda i najbolju utakmicu od kada je došao u "slanu državu". Ubacio je sedam trojki, 33 poena, i dodao 7 asistencija. Ovo je inače prva pobeda Jute kod kuće, a Klipersi su šutiralo svega 39% iz igre.Veliki dan za Demijena Lilarda, postao je tek drugi igrač u istoriji Portlanda posle Klajda Drekslera koji je prešao granicu od 15 000 poena. Dem je ubacio 34, MekKolum dodao 28, Blejzersi su zasuli rivala trojkama, Voriorsi nisu imali odgovor u svojoj prvoj utakmici u "Čejs Centru" posle 297 dana. Kari 26 poena, Vigins 15, nisu imali šansu, 2-3 u pet mečeva, doduše prva četiri bila su na strani...