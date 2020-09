Jokić kao Roki Balboa, koš za NEVERICU!

Jamal Murray and Nikola Jokic are...



Denver je ostao na nogama i uzvratio, smanjili su na 2:1, neće se lako predati.Odigrali su sjaju odbranu, bili na +18 posle tri četvrtine, ali su Lejkersi veliki tim. Usledila je sedija 19:2, tim iz Kolorada je izgubio šest lopti, tri im je ukrao akgresivni Rondo. Ali, nije bilo daha za preokret najboljeg tima na Zapadu. Spustili su se na -3, no par trojki Mareja, šut sa "parkinga" u poslednjem minutu je zapečatilo sudbinu rivala.Marej je ubacio 28 poena, Jokić nastavio da frustrira jednog od najboljih defanzivaca lige, Entonija Dejvisa. Srbin je završio sa 22 poena, 10 skokova i 5 asistencija.Džeremi Grant je dodao 26 poena, Denver je šutirao oko 55%, Lejkerse nije služio šut, uz to Jokić je doneo prevagu pod obručima. Dejvis je ubacio 27 poena, ali imao samo dva skoka, Lebron je napravio tripl-dabl, 26. u karijeri. "Kralj" je završio sa 30 poena, 11 asistencija i 10 skokova.Jokić je posle meča rekao da Denver ne odustaje, da je Marej pogodio par važnih šuteva i da je to presudilo...Dao je jedan neverovatan koš preko Mareja, nisu izostale ni asistencije, Denver i Jokić su kao Roki Balboa, trpe udarce, ali ostaju u igri!