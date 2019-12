Jokić kao iz prošle sezone, pobede jednako bitne u novembru i maju, kakav je to savet dobio od Italijana?

Nakon Svetskog prvenstva u Kini, gde je nastupao za reprezentaciju Srbije, Nikola Jokić se vratio u Kolorado i svoje Denver Nagetse.



Nije najbolje počeo svoju četvrtu sezonu u NBA ligi, minule takmičarske godine je odigrao 14 utakmica u plej-ofu, potom je tokom leta branio boje reprezentacije, čini se da ga je malo stigao i umor.



Ipak, kako je sezona odmicala, tako je najbolji centar sveta igrao sve bolje.



Nako 29 nastupa ove sezone u proseku beleži 17,4 poena, 10 skokova i 6,9 asistencija, ali kada se pogleda njegov učinak na posledjih 10 mečeva, jasno je da je njegova forma u velikom usponu.



U pomenutom periodu u proseku je beležio 22,2 poena, 10 skokova i 8,1 asistencija, Nagetsi su nakon tri vezana poraza od Bostona, Bruklina i Filadelfije vezali sedam pobeda, savladali su Portland, Oklahomu, Nikse, Orlando, Minesotu, Lejkersu i Finiks Sanse.



Na poslednjem meču u Arizoni srpski košarkaš je upisao svoj 38. tripl-dabl u karijeri (22p, 12sk, 10as) i sa tim učinkom je na 10. mestu večne liste.



Pred Božićni duel sa Nju Orleans Pelikansima (sreda na četvrtak, 4:30h CET), govorio je za medije o tekućoj sezoni, ali i brojnim drugim stvarima.



Ističe da oseća da se vraća u formu iz prošle sezone, koju je okončao kao najbolji centar lige, tokom koje je upisao svoj prvi Ol-star nastup i u kojoj je biran u prvu petorku najjače lige sveta.



"Mislim da imamo dobru sezonu. Mislim da su očekivanja koja postavljamo sebi veoma visoka i da želimo da postignemo nešto i da zbog toga postoji mali pritisak.



Svi mi se pomalo mučimo, mašimo šuteve, ali na kraju dana, mislim da za sada imamo jako dobru sezonu.



U prva četiri smo na Zapadu i igramo dobro. Možemo, naravno, da budemo bolji, ali možemo da budemo i lošiji.



Što se mene lično tiče, mislim da imamo još puno vremena u ovoj sezoni, ali mislim da se polako vraćam u prošlo godinu", izjavio je Jokić.



Nezaobilazna je bila i tema njegovog snalaženja u najjačoj ligi sveta i pored činjenice da se veliki broj igrača oslanja na atleticizam, dok igrač njegove konstitucije mora da se snalazi i da svojom veštinom i pametnom igrom nadjača konkurenciju.



"Mislim da sam doneo nešto drugačije u NBA. Doneo sam to da mogu praktično sve da uradim na parketu. Nisam to samo ja. Mislim da ima puno igrača u NBA, posebno tih visokih igrača, koji mogu da utiču na igru na brojne načine.



Ali da budem iskren, igram isto onako kako sam igrao i kada sam bio mlađi. Uvek sam bio vrlo dobar sa loptom, uvek sam je dodavao, postizao poene, uvek sam šutirao. Mislim da je za mene to normala stvar.



Tu je i trener, naravno, koji mi je dao slobodu da igram svoju igru i to mu se dopalo i onda se dopalo i saigračima i onda smo počeli da dobijamo utakmice.



Mislim da je otprilike to odgovor, trener mi je dao slobodu i nisam prestajao da igram svoju igru čitavog života", pojasnio je Jokić.



Jokićevi Denver Nagetsi su trenutno drugi na tabeli zapadne konferencije sa skorom 21-8.



Istakao je srpski košarkaš i da je za njega svaka utakmica bitna i da je ista težina iza mečeva u regularnom delu sezone i plej-ofu, te da nema mesta za čuvanje snage tokom regularnog dela.



"Ne, mislim da ne možete to da radite. Prema mom mišljenju, NBA funkcionište tako da je svaka utakmica bitna. Pobeda u novembru je ista kao i u maju.



Pre dve godine smo u plej-of ušli za jedan meč, tako da nema lakih utakmica. Nema onoga, e sad ću da preskočim ovu ili neću da da dam sve od sebe na ovoj", pojasnio je popularni "Džoker".



Denver spada u jednu od najboljih odbrambenih ekipa u NBA ligi, a Jokić ima teoriju zašto je to tako.



"To je lako odgovoriti, zato što smo tim. Imamo ista pokrivanja, iste rutine, isti sistem, igramo u istom sistemu već četiri godine.



Kada je u pitanju dobijanje utakmica, znamo da moramo da igramo dobro na tom kraju terena", kratak i jasan je Nikola Jokić.



Istakao je i da je najveći kvalitet trenera Majka Malouna, koji je nedavno produžio svoj ugovor sa klubom, to što razgovara sa igračima i veruje im, pa ih često pita koju akciju žele da igraju, između ostalog.



Opšti utisak je da je Denver blago potcenjen u NBA okvirima, ali da ekipa iz Kolorada uprkos tome iz godine u godinu pruža sve bolje partije i beleži sve bolje rezultate.



Jokić ističe da ga to ne pogađa i da mu je svejedno da li je favorit ili ne.



Dosetio se i sjajnog saveta koji mu je na početku NBA karijere dao italijanski košarkaš Danilo Galinari.



"Igrao sam sa Galom, bila je to zabavna godina. Uvek je lepo videti bivše saigrače i videti ih da igraju dobro.



Sećam se kada sam u prvoj sezoni protiv Toronta dao 27, 28 ili 29 poena, a onda mi je Galo rekao, pokazao si svima da možeš, sada to moraš da radiš svake večeri.



Jako dobar savet ako malo razmislite", izjavio je Jokić.