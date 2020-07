''Jokić je najbolji centar NBA lige''

Svi jedva čekamo nastavak NBA lige, a u susret završnici sezone, trener Denver Nagetsa Majkl Meloun najavio je Nikolu Jokića u njegovom najboljem izdanju.





Tokom Jokićevog boravka u Beogradu mnogi su komentarisali kako je vidno omršao, pitajući se kako će to uticati na njegove igre kada sezona bude nastavljena, ali Meloun je uveren da će srpski centar biti ponovo na vrhunskom nivou.







''On izgleda sjajno, ali ja mislim da ljudi ne vide najvažniju stvar ovde. Nikola je bio posvećen smanjenju kilograma još tri meseca pre početka pauze i ušao je u životnu formu. Očekujem od njega da igra na visokom nivou na kom je igrao i pre pandemije. On je najbolji centar NBA lige, zašto to ne bi bio'', konstatovao je Meloun.





Pre nego što je sezona prekinuta, Jokić je imao prosečni učinak od 20.2 poena, 10.2 skokova i 6.8 asistencija po meču., uz 53% uspešnosti u šutu iz igre.

-