Jokić iskreno o reprezentaciji Srbije i Olimpijskim igrama...

Srpski košarkaš Nikola Jokić rekao je da je fokusiran samo na Denver, da mu je cilj da bude najbolji u ovom trenutku i da ne razmišlja o Olimpijskim igrama.





"Pre svega mislim da imamo dobru sezonu. Mislim da su naša očekivanja od nas samih vrlo visoka i da želimo nešto da postignemo, zato postoji mali pritisak. Nedostaje nam šut, mučimo se, ali opšte uzev, mislim da je ovo do sada dobra sezona za nas. Plasirani smo u prva četiri tima Zapada, igramo dobro. Možemo, naravno, da budemo bolji, ali bismo mogli biti i gori", rekao je Jokić.



Jokić, koji je u NBA ligi već petu sezonu, naveo je i da smatra da se vraća u formu od prošle godine.



"Da, mislim da sam doneo nešto drugačije u NBA i da mogu da izvedem skoro sve na terenu. Ali, ne mislim da to mogu samo ja. Mislim da u NBA ima puno momaka koji mogu uticati na igru na mnogo različitih načina. Ali da budem iskren, tako sam igrao od malih nogu. Uvek sam zaista bio dobar sa loptom, uvek sam je dodavao, šutirao, pogadjao. Za mene je to normalna stvar", rekao je on.



Jokić je naveo i da mu trener Maloun daje slobodu da igra svoju igru.



"To je počelo da mu se dopada i mojim saigračima iz tima se to dopada i počeli smo da dobijamo utakmice. Mislim da je to jedna vrsta odgovora: trener mi je dao slobodu da igram kako sam igrao celog života", istakao je Jokić.



Jokić je dodao i da ne ne čuva energiju za važnije utakmice.



"Ne mislim da je to moguće. NBA funkcioniše po principu da je svaka utakmica važna. Pobediti u novembru jednako je važno kao pobediti u maju. Denver nije ušao u plej-of zbog jedne izgubljene utakmice pre dve godine, tako da za mene nema lake utakmice", rekao je Jokić.



"Ne postoji varijanta da nešto preskočim ili da se ne trudim. Mislim da se ne može igrati na taj način. Mi kao tim, kao grupa, moramo da igramo dobro svaku utakmicu, da svakodnevno dajemo sve od sebe i pokušamo da dobijemo sve naše utakmice", dodao je srpski košarkaš.



Reprezentaciju Srbije čeka kvalifikacioni turnir za plasman na Olimpijske igre 2020.



"Iskren da budem, trenutno ne mislim o tome. Moj cilj je sada fokusiran na Denver i cilj mi je bio da budem najbolji u ovom trenutku. Kvalifikacije za Olimpijske igre su daleko, tako da o tome ne mislim. Ne razmišljam ni o Olimpijskim igrama sada, jer ne mogu da utičem na nešto što će biti kroz 7-8 meseci", istakao je Jokić.