Da li ćemo Nikolu Jokića ponovo gledati u reprezentaciji Srbije? Odgovor je najverovatnije potvrdan, ali sačekajmo leto i konačnu odluku srpskog centra. Ono što je sigurno jeste da on neće razgovarati o tome previše dok se ne završi sezona u NBA ligi.



"Pa ja ne znam. Ne znam ni za trenera, ne znam ni za mene... Fokusiram se sada još na ovu sezonu, još je ostalo 39-40 utakmica. Puno je to, stvarno. Nema odgovora za sada", rekao je Nikola Jokić koji je ostao tajanstven.



Sa druge strane, novinar RTS-a je govorio i sa Majkom Melounom koji je konačno priznao da postoje pregovori.



"Vodim dijalog sa Igorom Kokoškovim. Imali smo sjajne konverzacije. Još ništa nije zvanično dogovoreno ali to je nešto zašta sam definitivno zainteresovan.





Nastaviću da razgovaram sa Igorom i Košarkaškim savezom o tome i ako postignem dogovor biće to sjajno i jedna odlična prilika", rekao je Meloun.