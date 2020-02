Jokić i Dončić su VANZEMALJCI, Zajon opet isto, i prebrz i previše jak!

Your post All-Star break reminder:



THE BEST CENTER IN THE LEAGUE. pic.twitter.com/hXbJBrOcso — Denver Nuggets (@nuggets) February 22, 2020

Kris Pol je saigračima objasnio koliko je važnp dobijati posle Ol-Stara, tačnije da nemaju vremena da traže formu i eksperimentišu. A onda im je pokazao na praktičnom primeru. Veteran je ubacio 29 poena pa je u Oklahomi pao Denver. Adams je dodao 19 poena, imao 17 skokova, pa Nagetsima koji su drugi tim Zapada nije pomogao ni efikasni Jokić. Srbin je ubacio 32 poena, promašio samo tri šuta, ali njegov tim je izgubio 19 lopti i omogućio Oklahomi 25 poena. Jokić je imao i 7 skokova i 5 asistencija, ali je njegov tim promašivao u prvoj četvrtini, jurio rezultat, na kraju su svakako zaslužili poraz.Luka Dončić je nastavio šou, 33 poena, 10 skokova 8 asistencija, Dalas je slavio u Orlandu. Na drugoj strani Vučević, 27 poena, 12 skokova. Neočekivanu pomoć Mavsi su dobili sa klupe, Maksi Kleber je ubacio rekord karijere 26 poena, ovo je 19. pobeda Dalasa van svoje dvorane, koliko su napredovali neka posvedoči činjenica da su kombinovano u poslednje dve sezone 18 puta dobili na strani.Orlando je u krizi, potpuno van ritma, već duže vreme šutiraju baš očajno.Pelikansi su protutnjali kroz Oregon, Zajon Vilijamson je dao 25 poena, šut oko 70%, ništa novo za bekove prejak, za centre prebrz. Portland je bez Lilarda prosečan tim, videlo se to i noćas. Svi su impresionirani Zajonom, on kaže da se tek privikava, ali ovo je sedmi uzastopni meč na kome postiže 20+ poena. Odrazilo se i na rezultate, kada je prvi pik debitovao, tim je zaigrao bolje, dobili su četiri od pet poslednjih mečeva.Lebron i Dejvis su iskombinovali 60 poena u pobedi Lejkersa nad Memfisom. Dejvis je dominirao u nastavku i to nakon što je zaradio povredu u prvom poluvremenu, "Obrva" je podelio i sedam rampi pa su "Grizliji" bilo nemoćni Gudurić je odigrao tri minuta bez poena...Iznenađenje u Juti, San Antonio je odneo pobedu i pokazao da još nije rekao poslednju reč u borbi za plej of. Marej je ubacio 23 poena za goste, on igra sjajno u poslednje vreme, ima šut od oko 60%, recimo i to da su Sparsi serijom 17:0 došli do prednosti, kada se Juta probudila, bilo je kasno.Nema nade za Minesotu, D'Anđelo Rasel je uz 18 poena, imao 13 asistencija, ali su "Vukovi" bili lak plen za Boston. Tejtum je ubacio 26 poena, Hejvard 29, domaći su bili bez Taunsa, ostalo je da odigraju još dvadesetak utakmica i ponovo će doigravanje gledati na TV.Paskal Siakam je sa 37 poena dominirao u pobedi Toronta nad Feniksom, ovo je 16. pobrda šampiona u 17 mečeva, Indijana je protiv Niksa u Njujorku prekinula lošu seriju, Sabonis je ubacio 24 poena, imao 13 skokova, Ti-Džej Voren doda 27 poena, Oladipo je osetio grčeve u leđima, očigledno nedostatak priprema se odražava, dao je samo osam poena, ali i bez njega u poslednjem periodu, Pejsersi su odneli pobedu iz MSG.Sa novim trenerom Bikerstafom Klivlend je dobio u Vašingtonu, otkaz Belejnu je malo probudio tim. Dramond je dao 12 poena, imao isto toliko skokova, Kavsi su preuzeli kontrolu u poslednoj četvrtini i stigli do jedne od retkih pobeda van Ohaja. Vizardsima pauza nije prijala, dobili su pet od sedam pre Ol-Star utakmice, ovo je težak poraz za njihove ambicije da se dokopaju osmog mesta.