Jokić deseti svih vremena, Hardene, spremi se, na tebe je red!

Nagetsi sada pobeđuju u seriji, našli su sebe, sedam trijumfa u nizu, noćas su odneli pobedu iz Arizone. Džamal Marej je pogodio ključni šut za pobedu, a u timu iz Kolorada, pa sada možemo reći, po navici, Jokićev tripl-dabl.Srbin je ponovo blistao, sedmi tripl-dabl u sezoni, 22 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Iako je Denver vodio tokom prvog poluvremena, prednost se istopila, čak je Feniks otišao na +9, ali su Nagetsi pojačali, Jokićeva trojka je donela izjednačenje dva minuta pre kraha, u finišu kvalitet favorita je presudio.Jokić je sada preskočio Kuzija, u top 10 je večne liste svih vremena, ima 34 tripl-dabla, sledeći je Harden koji ima osam više.Denver je na 21-9 što je start kao i prošle godine, ova i prošla sezona, kada su 30 mečeva u pitanju su najbolje još od zime 1977.Nemanja Bjelica je izgubio mesto u petorci, završio je sa 10 poena, umesto njega među startere se vratio oporavljeni Begli. Ništa to nije promenilo kod Kingsa, novi poraz, očekivan, mnogo jači Hjuston je slavio u Kaliforniji. Doduše tim iz Teksasa je loše igrao u finišu, dozvolio Sakramentu da se vrati, ali na kraju, ipak pobeda, uz 34 poena Hardena, 28 Vestbruka. Kod Sakramenta D'Aron Foks je izjednačio rekord karijere, 31 poena, ovo je bila osveta Hjustona za poraz pre nekih tri nedelje kada je Bjelica uz sirenu doneo trijumf Kingsima. Bogdanović je propustio novi meč zbog povrede.Minesota je bez Taunsa beznadežna, izgubili su od Golden Stejta, Alek Burks je ubacio 25 poena za domaće koji imaju samo sedam pobeda ove sezone. D'Anđelo Rasel je brojao do 30, zanimljivo ovo je prvi put od finala Zapada, prošle sezone da su Voriorsi vezali dve pobede u nizu.Iznenađenje u Oregonu, Pelikansi su slavili protiv Portlanda, Lilard i MekKolum su zajedno šutirali 2 od 20 trojke, Dem je promašio svih 10, jedna od najgorih šuterskih noći njegove karijere. Domaćima nisu pomogla 23 poena Mela Entonija, na drugoj strani, 15 trojki za Nju Orleans, Holidej je ubacio 21 poen, Ingram 19, uz 11 skokova, dobili su drugi meč u poslednja tri...Čak 145 poena ubacili su Sparsi u Tenesiju, zgazili su Memfis, Oldridž je dao 40 poena, DeRozan 26, bila je ovo najbolja partija San Antonija u sezoni. Imali su neverovatne procente šuta, preko 65% i za dva i za tri poena, u stvari 67.4% je najbolji šuterski skor jednog tima u ligi, to je ona noć kada jednostavno svi šutevi ulaze. Marko Gudurić nije dobio ni sekundu...Majami je tukao Jutu, Hit je na 13-1 kod kuće, bilo je tesno, preživeli su veliku noć Goberta koji je ubacio 18 poena, 20 skokova, imao 5 blokada. Adebajo na drugoj strani 18 poena, 12 skokova, 6 asistencija, igra odlično, čini se da je Juti ponestalo snage u finišu kada je domaćin dobio meč.Nikola Vučević je ubacio 21 poen u pobedi Orlanda nad Čikagom, oni su sada preskočili Bulse po broju trijumfa, još nije kasno za Medžik da i u ovoj sezoni pojuri doigravanje, trenutno su osmi, jedini tim sa gubitničkim rekordom koji je iznad crte za plej of.I pored 35 poena Džulijusa Rendla, Vašington je doneo pobedu iz Njujorka, Bredli Bil je ubacio 30 poena, Troj Braun imao noć karijere 26, uz 9 skokova i 7 asistencija. Gosti bez pola tima, Bertans, Ajseja Tomas, Brajant, Hačimura, Si-Džej Majls i naravno Vol koji je propustiti celu sezonu nisu bili u ekipi...Indijana i Toronto igraju dramatične mečeve, to mu dođe sada kao tradicija. Produžetak je pripao Pejsersima, Aron Holidej je pogodio ključni šut, njegova peta trojka je presudila šampionu. Završio je sa 19 poena, Indijana je šutnula čak 42 trojke, pogodila 18, Tarner i Voren su dali po 24 poena. Reptorsi su promašivali na početku, bili na -15, ali su se u nastavku vratili. Louri je dao 32 poena, ali za razliku od meča u nedelju protiv Dalasa, Kanađani nisu uspeli da naprave preokret.Filadelfija je preslišala Detroit, Tobijas Haris igra odlično, 35 poena, Embid je dodao 20, Simons imao čak 17 asistencija u novom tripl-dablu. Pistonsi su izgubili pet mečeva u nizu, vratio se Grifin, ali bez efekta, samo osam poena uz očajan šut.Klivlend je projektovan da bude najgori tim lige, ali imaju tri pobede više od Atlante koju su savladali noćas. Džon Kolins nije u povratku pomogao Houksima, dao je 27 poena, Jong je ubacio 30, Hanter 23, to je obećavajuća budućnost, ali sada uče da gube. Kod Kavsa, takođe najava budućnosti, dobre partije rukija Garlanda i Kevina Portera Džuniora, dok je sofomor Kolin Sekston ubacio 25 poena. Inače, Kavsi su pred meč ostali bez Džordana Klarksona koji je trejdovan u Jutu za Dantea Eksama...