Jokić deo tandema iz snova, majstori izborili "majstoricu"!

Juta je trajala četvrtinu, tačnije povela je sa dvocifrenom prednošću u uvodnom delu meča, ali su se Nagetsi na vreme pribrali. Uzvratili su do poluvremena i više nisu prepustili prednost.



Održali su +14 u poslednjem delu utakmice i priveli posao kraju za izjednačenje na 3:3. U utorak ćemo videti "majstoricu" za polufinale.



Džamal Marej je ubacio 50 poena, sasuo devet trojki, to je njegova druga utakmica u kojoj je postigao 50+ poena u ovoj seriji, samo četiri čoveka pre njega su to uspela u istoriji košarke.



Na drugoj strani Mičel je stao na 44, kao i Marej sa kojim vodi neki svoj lični košgeterski obračun pogodio je devet trojki, Majk Konli je dodao 21 poen, nije vredlo.



Nikola Jokić je meč završio sa 22 poena, imao je 9 asistencija i 4 skoka, šou je prepustio Mareju, pogodio je 7 od 15 šuteva, tri trojke.



















Samo 11 timova se vratilo iz 1:3 odnosno dobili tri meča u nizu i seriju, naravno najpoznatiji je Klivlend koji je pre tri godined na taj način osvojio prsten, a iste sezone su Voriorsi eliminisali na isti način Oklahomu, da bi i sami okusili gorčinu takvog poraza u finalu.



U prvim mečevima dana, Šut Denvera je bio sjajan oko 55%, iza linije su šutirali 50% koliko i Juta, ali je nešto bolji ukupni procenat doneo prevagu. U prvim mečevima dana, Boston je dobio šampiona , a Luka Dončić nije mogao da spreči ispadanje od Klipsa , koji su u polufinalu i čekaju rasplet u duelu Jute i Denvera.





Rezultati:







Juta - Denver 107:119 (3:3)

Dalas - LA Klipers 97:111 (2:4)

Toronto - Boston 94:112 (0:1)