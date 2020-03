Jedini način za NBA, ovo su parovi plej-ofa, košmaran scenario za Jokića i Nagetse!?

U NBA razmatraju sve opcije, kako sada stoji situacija, nema više nikakve nade da će regularna sezona biti završena kako je predviđeno.



Moglo bi eventualno da se odigra par mečeva još, ali to ne bi promenilo ništa, što se plej - ofa tiče. Drugim rečima, ako se Amerika u aprilu, što je malo verovatno izbori sa pandemijom virusa, ili eventualno do kraja maja, spremni su da produže sezonu, kako bi se u junu ipak igralo.



Ono što je praktično poznato, tačnije za šta je većina klubova je da plej-of počne odmah, pošto bi i još par utakmica bilo bez smisla, manje više stvari su u plej ofu poznate.



Šta to znači?



Da se sezona prekine u ovom trenutku, parovi plej-ofa bi bili:



Istok:



Milvoki - Orlando

Majami - Indijana

Boston - Filadelfija

Toronto - Bruklin



Jasno, derbi bi bio između Seltiksa i Siksersa, projektovani parovi polufinala Boston protiv Toronta, Milvoki bi imao prednost domaćeg terena protiv Majamija, ako Hit izbaci Pejserse.



I na Zapadu je manje više sve poznato, mada je pitanje rasporeda, tačnije, tu bi raspored timova u vrhu, ako bi bila nastavljena regularna sezona mogao da se promeni.





Zapad





Lejkersi - Memfis

Juta - Oklahoma

Denver - Hjuston

Klipersi - Dalas



Dueli u Koloradu i sudar Klipsa i Dončićevog Dalasa bi bili poslastica, a kakva bi ludnica bilo eventualno finale Zapada, u gradskom derbiju Los Anđelesa, što je mogućnost, o tome ne bi trebalo pričati. Jokićev Denver bi imao baš težak put, na Hjuston već na početku, pa i ako prođu, čekali bi ih Klipersi. Sa druge strane, Lejkersi bi u svom kosturu imali znatno lakše protivnike.







Pa videćemo, ostaje da čekamo dva meseca, ali ako bi se igralo još nekoliko utakmica regularne sezone, recimo Klipsi imaju pobedu prednosti nad Nagetsima, Hjuston je izjednačen sa Oklahomom i tu bi moglo da bude promena.



Na Istoku su stvari izvesnije, prva tri se znaju, Baksi, Reptorsi, i Boston, ali bi molo da dođe do promene u redosledu, Majami, Indijana, Filadelfija, što bi promenilo stvari. Takođe, Netsi imaju pobedu prednosti nad Orlandom, to menja stvari, jer osmi bi izbegao nepobedive Bakse.