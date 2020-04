Jedan od najdominantnijih centara u NBA priznao, Peković je najsnažniji čovek sa kojim se susreo!

Izjavljivao je i Dvajt Hauard, koji je u to vreme bio na vrhuncu svoje karijere, da mu nije prijatno kad treba da uđe u duel sa Nikolom Pekovićem.



Zak Levin iz Bulsa je rekao da ga je bilo strah da pita snažnog Crnogorca za broj na dresu kada je dolazio u Minesotu, a sada nam stiže još jedna sjajna priča iz NBA o popularnom "Pekmenu".



Centri su praktični "izumrli" u NBA ligi, oni "teški" svakako, jer danas vlada pravio da ako ne možeš da šutneš za tri, moraš da budeš Ben Simons, ili nisi za najjaču ligu na svetu.



Bilo kako bilo, jedan od retkih koji uspeva da se dokazuje iz sezone u sezonu i bez "meke ruke" je Andre Dramond. Jednostavno, centar Klivlenda je snažniji od konkurencije i to koristi da dominira pod obručima, ove sezone je beležio 17,7 poena i 15,2 skokova po nastupu.



Sada je govorio za američke medije, a prisetio se i Pekovića, čoveka zbog kojeg je danas jedan od najsnažnijih košarkaša u najjačoj svetskoj ligi.



"On je bez konkurencije najsnažnije ljudsko biće protiv kojeg sam igrao u životu. On je veoma, veoma jak čovek. Mrzeo sam da igram protiv njih. Mrzeo sam. Znao sam da će me bacati po parketu. Osećao sam se kao dete. Samo me je gurao okolo. Ja dajem sve od sebe da ga sprečim da me ugura u reket i ne mogu da ga zaustavim.



Da, on je veoma, veoma, veoma snažan. On je razlog zbog kojeg sam počeo da dižem tegove sve jače. Mogu slobodno da kažem da je do danas, on razlog zbog kojeg sam ozbiljnije shvatio dizanje tegova", izjavio je Dramond.







Prava je šteta što su povrede sprečile Pekovića da ostvari još bolju karijeru, iako može da se pohvali da je imao uspešnu NBA karijeri, kao i da je osvojio Evroligu 2009. godine sa Panatinaikosom.



Ali s obzirom da se i dan danas priča o njemu u superlativima, jasno je da je Pekmen mogao daleko više.